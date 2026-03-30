Ucranianos critican a ejecutivo de defensa alemán por burlas sobre drones armados por "amas de casa"

Armin Papperger, presidente del consejo y director ejecutivo de Rheinmetall AG, comparó el desarrollo de drones de vanguardia en Ucrania con jugar “con Lego” y afirmó que los drones los construyen “amas de casa ucranianas”.

“Tienen impresoras 3D en la cocina y producen piezas para drones”, dijo Papperger en comentarios a la revista The Atlantic publicados el viernes. “Esto no es innovación”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, que está ofreciendo la avanzada tecnología de drones de su país a países del Golfo en medio de la guerra con Irán, calificó el lunes las declaraciones de Papperger de “extrañas”.

“Si de verdad cada ama de casa ucraniana puede producir drones, entonces cada ama de casa ucraniana también podría ser la directora general de Rheinmetall", Zelenskyy dijo a los periodistas por mensaje de voz en WhatsApp. "Felicito a nuestro complejo industrial de defensa por estar a un nivel tan alto”.

Ucrania se ha convertido rápidamente en uno de los principales productores del mundo de interceptores de drones de última generación, probados en combate, que son baratos y eficaces.

Después de que se difundieran los comentarios de Papperger, los ucranianos acudieron a las redes sociales para reprochárselo bajo la etiqueta en inglés #MadeByHousewives ("Fabricado por amas de casa").

La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, elogió el papel de las mujeres ucranianas en el esfuerzo por frustrar la invasión total de Rusia de febrero de 2022.

“Las mujeres ucranianas son, en efecto, una parte esencial del esfuerzo bélico de Ucrania y de la seguridad de Europa", escribió Svyrydenko en X el domingo por la noche. "Han dado un paso valiente en muchas áreas que antes se consideraban dominadas por hombres, aportando energía, disciplina y determinación”.

“Y hacen esto mientras crían a nuestra próxima generación y cuidan de sus familias bajo las presiones de la guerra”, añadió.

El asesor de Zelenskyy, Alexander Kamyshin, afirmó que visita con regularidad plantas de fabricación militar y ve a hombres y mujeres trabajando codo a codo.

“Son grandes amas de casa, y aun así tienen que trabajar duro en las fábricas militares”, señaló Kamyshin en X. “Merecen respeto”.

Rheinmetall respondió el domingo en X que la empresa siente “el máximo respeto” por el pueblo ucraniano que lucha contra Rusia.

“Cada mujer y cada hombre en (Ucrania) está haciendo una contribución inconmensurable”, indicó. “La fuerza innovadora y el espíritu de lucha del pueblo ucraniano son una inspiración para nosotros”.

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FUENTE: AP