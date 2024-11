Ucrania lanza el primer ataque con misiles ATACMS contra territorio ruso, confirma el Kremlin

La confirmación del uso de los misiles ATACMS llega en un momento de creciente tensión entre Rusia y Occidente. El pasado martes, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que amplía la doctrina nuclear de Moscú, permitiendo el uso de armas nucleares contra Estados no nucleares si estos reciben apoyo de potencias atómicas.

Este desarrollo coincide con el día 1.000 de la ofensiva rusa en Ucrania y con la reciente aprobación por parte de Estados Unidos del suministro de misiles de largo alcance a Ucrania para atacar objetivos en territorio ruso.

El Kremlin calificó la decisión de Washington como “imprudente” y advirtió que habrá una respuesta. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, indicó que las modificaciones a la doctrina nuclear rusa ya están prácticamente listas y serán formalizadas si la situación lo requiere.

“La agresión de cualquier Estado perteneciente a una coalición militar contra Rusia o sus aliados será vista como una agresión de la coalición en su conjunto”, señala la nueva doctrina, publicada en el portal de información legal del Estado ruso. Los analistas interpretan esta medida como una advertencia directa a Estados Unidos y la OTAN, ante una posible intervención directa en el conflicto en Ucrania.

UCRANIA-1000 DÍAS-COMBATES

Una explosión se ve en un edificio de apartamentos tras el disparo de un tanque ruso en Mariúpol, Ucrania, el viernes 11 de marzo de 2022.

