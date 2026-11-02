Ucrania y Rusia reportan ciberataques a sus aplicaciones de emergencia

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Rescatistas sacan a una familia de entre los escombros de un edificio destruido por un ataque aéreo ruso en Zaporiyia, Ucrania, el sábado 10 de octubre de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko) AP

En una publicación a última hora del domingo en Telegram, el canal ucraniano de alerta de ataques aéreos escribió que “partes no autorizadas” habían interferido en el funcionamiento de la aplicación de mensajería y que esta había sido suspendida temporalmente. Advirtió a los usuarios que no hicieran clic en enlaces incluidos en “notificaciones sospechosas”.

Las autoridades en Ucrania señalaron que la aplicación, de la que los ucranianos dependen para ponerse a salvo en medio de los ataques diarios con misiles y drones rusos, fue restablecida durante la noche. Las alertas —que difundían afirmaciones falsas sobre altos niveles de radiación, una amenaza química y disturbios públicos en Kiev— estaban redactadas en inglés con faltas de ortografía y errores gramaticales, además de una mezcla de ruso y ucraniano.

Una de las publicaciones falsas mencionaba al grupo de hackers Hitcore. Mash, un canal ruso de Telegram con vínculos con los servicios de seguridad, indicó que habló con representantes de Hitcore y que estos se atribuyeron la autoría del ataque. Esa afirmación no pudo verificarse de manera independiente.

El Centro estatal de Ucrania para Contrarrestar la Desinformación informó sobre la intrusión e instó a los usuarios a vigilar los canales de emergencia en redes sociales y a confiar en las alertas físicas mientras se abordaba el ciberataque.

Por su parte, funcionarios rusos dijeron el lunes que hackers habían enviado alertas de emergencia falsas tras obtener acceso a la aplicación móvil del Ministerio ruso de Emergencias.

El ministerio no identificó a quién llevó a cabo el ataque. En un comunicado, tranquilizó a los rusos al asegurar que el sistema general de alertas públicas funcionaba con normalidad y que la aplicación móvil actuaba como un servicio complementario junto con las alertas enviadas por SMS, las transmisiones de los medios y las sirenas y altavoces municipales.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP