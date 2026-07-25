Ucrania sigue fortificando su frontera con Bielorrusia años después de la invasión rusa desde allí

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Guardas fronterizos ucranianos patrullan la frontera entre Ucrania y Bielorrusia en una ubicación no revelada, el 7 de julio de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky) AP

Las carreteras próximas a la frontera de 1.084 kilómetros (673 millas) están cubiertas por redes antidrones a lo largo de grandes tramos. El paisaje circundante está dominado por hileras de alambre de cuchillas y barreras antitanque de hormigón conocidas como “dientes de dragón”.

A principios de mes, The Associated Press visitó partes de la frontera en el norte de Ucrania, tras un aumento de las tensiones entre ambos países, cuando Kiev exigió que Bielorrusia cerrara estaciones repetidoras de comunicaciones que el Kremlin había instalado para ampliar el alcance de los aviones no tripulados con los que ataca ciudades ucranianas.

Bielorrusia accedió, según Ucrania, y desde entonces se ha moderado la retórica entre ambos gobiernos. Aunque funcionarios ucranianos afirman que no ven señales de una concentración de tropas rusas en suelo bielorruso, están decididos a reforzar su frontera ante cualquier posible amenaza.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha dicho repetidamente que no tiene planes para que sus tropas entren en la guerra a menos que su país sea atacado. Aun así, las personas que viven cerca de la frontera señalan que la posibilidad de que Bielorrusia se involucre más en la guerra de Rusia sigue siendo motivo de inquietud.

Para muchos residentes, las extensas defensas son a la vez un recordatorio de los primeros días de la guerra y una fuente de tranquilidad que demuestra que Kiev se está preparando para cualquier escenario futuro.

Los guardias fronterizos ucranianos patrullan la zona las 24 horas utilizando vehículos blindados, drones y otros sistemas de vigilancia. Funcionarios ucranianos sostienen que la incorporación de más defensas seguirá siendo una prioridad durante mucho tiempo en el futuro porque Bielorrusia es el aliado militar más próximo al Kremlin.

___ El periodista de The Associated Press Volodymyr Yurchuk en Kiev, Ucrania, contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP