Ucrania lanza uno de sus mayores ataques aéreos de la guerra y mata a 6 personas en Rusia

El Ministerio ruso de Defensa informó que destruyó 822 drones durante la noche, de los cuales 600 se dirigían hacia la capital rusa.
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Ucrania lanzó cientos de drones sobre Rusia el domingo y mató al menos a seis personas en uno de los mayores ataques aéreos de Kiev en la guerra.
El Ministerio ruso de Defensa informó que destruyó 822 drones durante la noche, de los cuales 600 se dirigían hacia la capital rusa.
El gobernador local, Yury Slyusar, señaló que cinco personas murieron en la región suroccidental rusa de Rostov, donde tres localidades fueron atacadas.
Un hombre de 83 años murió después de que un dron ucraniano impactara una vivienda particular en la región de Moscú.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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