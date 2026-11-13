americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ucrania lanza casi 1.200 drones a Rusia mientras diálogo liderado por EEUU aborda seguridad europea

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania disparó cerca de 1.200 drones contra objetivos rusos durante la noche en uno de sus mayores ataques aéreos desde la invasión de Moscú hace casi cinco años.

Los enviados especiales de Estados Unidos Steve Witkoff (derecha) y Jared Kushner, quien además es el yerno del presidente Donald Trump (izquierda), y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, hablan con reporteros en el aeropuerto en Dublín, el 12 de noviembre de 2026. (AP Foto/Peter Morrison)
Los enviados especiales de Estados Unidos Steve Witkoff (derecha) y Jared Kushner, quien además es el yerno del presidente Donald Trump (izquierda), y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, hablan con reporteros en el aeropuerto en Dublín, el 12 de noviembre de 2026. (AP Foto/Peter Morrison) AP

Mientras, los negociadores han elevado el nivel en las conversaciones para poner fin a los combates al incluir en el debate los acuerdos para la seguridad europea que están en vigor desde el fin de la Guerra Fría. Eso ha alarmado a los líderes continentales y ha puesto en duda el futuro papel de la OTAN.

Tras dos días de conversaciones con delegaciones rusas y ucranianas en Abu Dabi esta semana, los enviados de Estados Unidos acudieron en persona a informar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, al Kremlin, y al ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, quien se reunía con líderes de la Unión Europea en Dublín, Irlanda.

Se han programado más contactos mientras los negociadores buscan avances en los esfuerzos de paz, según los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quien además es yerno del presidente Donald Trump.

Kushner indicó que Rusia ha aceptado incluir a Europa en las próximas conversaciones, después de la prolongada insistencia de Moscú en que los gobiernos del continente eran parte del problema porque apoyaban a Ucrania.

La presencia europea en la mesa permitirá a los negociadores “abordar los acuerdos de seguridad europeos de posguerra en un sentido más amplio, junto con las cuestiones territoriales entre Ucrania y Rusia”, escribió Kushner en X.

Mientras los líderes europeos se apresuraban a encontrar un representante para el diálogo, también desconfiaban de las maniobras rusas, así como de los elogios de Trump a Putin y de las duras críticas de la Casa Blanca a Europa.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, afirmó el viernes que Europa debe insistir en un alto el fuego antes de llevar las negociaciones más allá, lo contrario de lo que exige Putin.

“Si empezamos a hablar de lo que Rusia está pidiendo respecto a la arquitectura de seguridad, caemos en realidad en las trampas que Rusia nos está tendiendo”, manifestó Kallas en Dublín.

El primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, insistió en que Europa debe tomar su futuro en sus propias manos.

“No podemos permitir que ni los estadounidenses ni los rusos decidan sobre nuestro futuro”, sostuvo.

Moscú busca “desmantelar la OTAN y la arquitectura de seguridad europea posterior a la Guerra Fría”, señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra en una evaluación el jueves por la noche.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reafirmó que Rusia está abierta a contactos con los europeos. “Una vez que entendamos las verdaderas intenciones (de Europa) y su disposición a facilitar el proceso de paz, entonces será posible tomar una decisión sobre mantener un diálogo respecto a un arreglo en Ucrania en un formato ampliado”, explicó.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus defensas antiaéreas derribaron 1.198 aviones no tripulados ucranianos de largo alcance entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Se registraron ataques en tres regiones rusas que se cobraron la vida de siete personas —entre ellas un niño de 12 años— e hirieron a 17 más, según las autoridades locales.

La masiva ofensiva ucraniana parecía diseñada para mostrar que Kiev se mantiene firme en la guerra, frente a la insistencia de Moscú de que la victoria rusa es inevitable.

Las fuerzas de Kiev están utilizando drones y robots terrestres para ayudar a repeler al ejército ruso a lo largo del frente, que se extiende por unos 1.200 kilómetros (750 millas) por el este y el sureste del país.

Con sus tropas en gran medida atascadas en el campo de batalla, Moscú ha recurrido a bombardeos estratégicos de zonas civiles para perjudicar a Ucrania.

Por su parte, Rusia disparó 117 drones contra Ucrania durante la noche y mató a al menos dos personas, incluyendo un adolescente de 17 años, informaron las autoridades.

Trece personas, entre las que había cinco menores, resultaron heridas en un ataque ruso contra el sur de Zaporiyia el viernes, según el Servicio Estatal de Emergencias.

Los equipos de rescate liberaron a 14 personas que estaban atrapadas en sus apartamentos. El servicio indicó que se está aclarando el número de víctimas.

El ataque dañó apartamentos y la fachada de dos edificios residenciales de cinco plantas.

La guerra ha matado a cientos de miles de soldados y a miles de civiles, según analistas y organizaciones humanitarias.

___

Los periodistas de The Associated Press Sam McNeil en Dublín, Susie Blann en Kiev y Barry Hatton en Lisboa contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

Foto entregada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el 11 de noviembre del 2026, que muestra al embajador ruso en Estados Unidos Alexander Darchiev en Moscú. (Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia via AP)

Fallece a los 66 años Alexander Darchiev, embajador ruso en EEUU

Destacados del día

TRUMP QUIERE RESOLVER LA SITUACIÓN DE CUBA ANTES DE DEJAR EL PODER | no descarta una operación militar

TRUMP QUIERE RESOLVER LA SITUACIÓN DE CUBA ANTES DE DEJAR EL PODER | no descarta una operación militar

RAÚL CASTRO ENVÍA MENSAJE A LAS TROPAS DESPLEGADAS EN GUATÁNAMO

RAÚL CASTRO ENVÍA MENSAJE A LAS TROPAS DESPLEGADAS EN GUATÁNAMO

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante un evento de campaña, el martes 27 de octubre de 2026, en Howell, Michigan. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Trump le exige a Vance que deje de hablar de Irán y apunte a la "corrupción y el crimen" en el país

¡DOS GOBERNADORES FUERA DEL CARGO EN CUBA EN MENOS DE 48 HORAS!: DIAZ-CANEL no explica las renuncias

¡DOS GOBERNADORES FUERA DEL CARGO EN CUBA EN MENOS DE 48 HORAS!: DIAZ-CANEL no explica las renuncias

Esta fotografía, facilitada por el Departamento de Correccionales de Oklahoma, muestra a James Pavatt en febrero de 2023. (Departamento de Correccionales de Oklahoma vía AP)

Ejecutan a hombre de Oklahoma por asesinato de 2001, primera de dos ejecuciones en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter