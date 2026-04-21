Ucrania completa reparaciones de oleoducto, pero advierte que Rusia podría volver a atacarlo

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Las reparaciones del oleoducto Druzhba se convirtieron en un asunto polémico, lo que retrasó la aprobación de un préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) para las necesidades militares y económicas de Ucrania durante los próximos dos años. Zelenskyy señaló que la reparación del oleoducto estaba vinculada a la liberación de los fondos, que habían sido bloqueados por Hungría y Eslovaquia.

“Ucrania ha completado los trabajos de reparación en el tramo del oleoducto Druzhba que fue dañado por un ataque ruso. El oleoducto puede reanudar su funcionamiento”, escribió Zelenskyy en X. "Aunque actualmente nadie puede garantizar que Rusia no repita ataques contra la infraestructura del oleoducto, nuestros especialistas han asegurado las condiciones básicas para restablecer el funcionamiento del sistema del oleoducto y del equipo”.

“Vinculamos esto con el desbloqueo del paquete de apoyo europeo para Ucrania, que ya había sido aprobado por el Consejo Europeo”, agregó.

Los suministros de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia se han detenido durante dos meses debido a lo que funcionarios ucranianos califican de ataques rusos al oleoducto, que atraviesa territorio ucraniano, y en medio de advertencias ucranianas de que no era posible reparar la tubería porque los ataques continuos ponían en riesgo la vida de los técnicos.

Antes de ser derrotado en las recientes elecciones, el primer ministro húngaro Viktor Orbán había amenazado con cortar los suministros de gas a Ucrania. Tanto Hungría como Eslovaquia acusaron a Kiev de obstaculizar deliberadamente las entregas rusas.

Zelenskyy se ha declarado reacio a permitir que el petróleo ruso siga transitando por su país.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP