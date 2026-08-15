Ucrania ataca un recinto industrial en Samara, Rusia, y aumenta los ataques de largo alcance

Iván Noskov, jefe de la capital regional, Samara, indicó que las fuerzas de defensa aérea habían repelido un ataque “masivo” con misiles, con “daños localizados” en instalaciones industriales de la ciudad. También señaló que se prestó asistencia médica a los heridos en el ataque, pero no dio más detalles.

Ucrania ha intensificado sus ataques aéreos de largo alcance contra industrias militares y plantas energéticas rusas, con el objetivo de recortar los ingresos de Moscú para la guerra y hacer que los rusos sientan las consecuencias de la invasión, que ya va por su quinto año.

En una publicación en redes sociales, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que las fuerzas de Kiev habían llevado a cabo un ataque contra el Centro Progress de Samara, que opera bajo la agencia espacial rusa Roscosmos y participa en la producción de tecnología de cohetes y electrónica.

Explicó que el ataque utilizó misiles Flamingo de fabricación nacional ucraniana para golpear el lugar, que está aproximadamente a 900 kilómetros (560 millas) de la frontera ucraniana.

Zelenskyy añadió que la base aérea rusa de Savasleyka, a unos 700 kilómetros (430 millas) de la línea del frente, también fue alcanzada.

“Hace falta paz, y esto debe ser evidente en Rusia, mediante daños concretos a instalaciones específicas”, escribió el mandatario.

Aunque la mayoría de los ataques de Ucrania tienen un alcance de menos de 200 kilómetros (125 millas), sus ataques de mayor alcance han aumentado de forma drástica este año. En julio lanzó el triple de esos ataques que en enero, según datos de ACLED, un observador independiente de conflictos. Golpear repetidamente en el interior de Rusia ha obligado a Moscú a extender las defensas antiaéreas sobre un área más amplia.

El Ministerio ruso de Defensa informó el sábado que derribó 598 drones ucranianos sobre 19 regiones rusas, así como sobre los mares Negro y de Azov y la anexionada península ucraniana de Crimea.

En otro incidente, dos personas, entre ellas un niño de nueve años, resultaron heridas cuando un ataque con drones ucranianos alcanzó una vivienda particular en la localidad de Shatura, en la región de Moscú, informó el gobernador local Andrey Vorobyov.

Niño muerto en ataque de dron

En otro punto, un ataque ruso contra un bloque de apartamentos en el sureste de Ucrania mató a un bebé de tres meses e hirió a 11 personas el sábado, informaron funcionarios locales.

Los drones impactaron el edificio en la localidad de Marhanets, indicó Oleksandr Hanzha, jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk.

El Ministerio ruso de Defensa también señaló que atacó almacenes e infraestructura en los puertos ucranianos de Odesa, Izmail y Yuzhnyi.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 152 drones sobre el país el sábado, de los cuales 124 fueron destruidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP