Ucrania ataca un puerto ruso clave de carga de petróleo y 2 petroleros de la flota clandestina

Un ataque nocturno con drones provocó un incendio en el mayor puerto ruso de exportación de petróleo en el mar Báltico, según el gobernador regional ruso Alexander Drozdenko.

El puerto de Primorsk, operado por la empresa petrolera estatal rusa Transneft, tiene capacidad para manejar cientos de miles de barriles al día. El puerto, que fue atacado varias veces en marzo, se encuentra a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de Ucrania, entre la frontera ruso-finlandesa y San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia.

El gobernador local Drozdenko indicó que el ataque con drones no causó un derrame de petróleo, pero no hizo comentarios inmediatos adicionales sobre víctimas o daños.

Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó el domingo que las fuerzas ucranianas habían alcanzado dos petroleros rusos cerca de la entrada del puerto de Novorossiysk, en el mar Negro.

“Estos petroleros se utilizaban activamente para transportar petróleo. Ahora no lo harán”, afirmó Zelenskyy. Señaló que la operación estuvo dirigida por el jefe del Estado Mayor General de Ucrania, Andrii Hnatov.

Zelenskyy sostuvo que los petroleros pertenecían a la llamada flota petrolera clandestina de Rusia, utilizada para evadir las sanciones occidentales y los topes de precios sobre las exportaciones rusas de energía. Moscú no hizo comentarios de inmediato sobre sus afirmaciones.

Kiev ha intensificado recientemente sus ataques contra la infraestructura rusa de exportación de petróleo. Funcionarios ucranianos argumentan que los ingresos petroleros financian directamente la invasión a gran escala de Moscú contra el país, que ya va por su quinto año.

En otro incidente, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas cuando drones rusos atacaron durante la noche hasta el domingo la región sureña ucraniana de Odesa, informó el Servicio de Emergencias de Ucrania. El ataque dañó tres edificios residenciales, indicó.

Los drones también alcanzaron infraestructura portuaria, lo que provocó un incendio que posteriormente fue extinguido por equipos de emergencia, reportó el servicio.

La agencia añadió que ataques nocturnos rusos también hirieron a seis personas en la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania. Un autobús de pasajeros que transportaba a 40 niños resultó dañado, pero nadie a bordo resultó herido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP