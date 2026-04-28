Ucrania acusa a Israel de importar grano "robado" por Rusia

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que una embarcación que transportaba grano llegó a un puerto israelí y se preparaba para descargar, calificando el comercio de ilegal y advirtiendo de sanciones contra los involucrados.

Israel sostuvo que la embarcación no había entrado en el puerto y que aún no había presentado sus documentos. El sitio web de seguimiento marítimo MarineTraffic.com mostró que el barco estuvo en Haifa varios días.

“En cualquier país normal, comprar bienes robados es un acto que conlleva responsabilidad legal”, escribió Zelenskyy en X, y añadió que los servicios de inteligencia de Ucrania estaban preparando sanciones dirigidas a empresas y personas que se benefician de los envíos.

“También coordinaremos con socios europeos para garantizar que las personas pertinentes sean incluidas en los regímenes de sanciones europeos”, manifestó.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, indicó que la autoridad tributaria del país abrió una investigación sobre un barco que se esperaba que atracara en el puerto de Haifa.

Saar desestimó los comentarios de Zelenskyy como “diplomacia de Twitter” y declaró en una conferencia de prensa en Jerusalén que Ucrania no había proporcionado información suficiente ni había solicitado asistencia legal.

Heorhii Tykhyi, portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, señaló que Kiev informó con antelación a las autoridades israelíes sobre las embarcaciones. Afirmó que más de dos habían llegado a Israel con productos agrícolas que, según describió, Rusia tomó ilegalmente de tierras ucranianas ocupadas.

El ministerio informó que había convocado al embajador de Israel, Michael Brodsky, y le entregó una nota de protesta por lo que calificó como un flujo continuo de ese tipo de envíos. Agregó que se había establecido el origen del grano y que eran bien conocidos los métodos de ocultamiento, incluidos los trasbordos de barco a barco en el mar Negro.

Pese a ello, las cargas seguían llegando a puertos israelíes y entrando en la circulación comercial, indicó el ministerio, al acusar a Israel de no responder a solicitudes formales para detener las embarcaciones y la carga.

Kiev describió el asunto como sistémico y no aislado, e instó a Israel a detener las importaciones que, según afirma, implican grano ucraniano robado, advirtiendo que la situación corre el riesgo de socavar las relaciones bilaterales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP