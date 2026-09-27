Tyson Bagent supera el protocolo de conmoción de la NFL y podría jugar con los Bears ante Eagles

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Los Bears anunciaron el domingo que Bagent no tiene designación de lesión para su partido de la Semana 3.

Bagent volvió a entrenar el sábado después de sufrir una conmoción cerebral en la derrota del fin de semana pasado por 9-3 ante Minnesota. Bagent ingresó contra los Vikings después de que Caleb Williams salió por una lesión en el tendón de la corva derecho.

Se espera que Case Keenum o Bagent sean titulares contra los Eagles. Ninguno de los dos jugadores ha sido titular en un partido de temporada regular desde 2023.

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FUENTE: AP

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