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Tyler Shough y Saints anotan 34 puntos seguidos y vencen 34-27 a Giants para cortar mala racha

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Tyler Shough lanzó pases de touchdown a Bryce Lance, Alvin Kamara y Chris Olave y corrió para anotar, Isaiah Stalbird forzó un balón suelto en un regreso de patada y los Saints de Nueva Orleans anotaron 34 puntos consecutivos, resistiendo para derrotar el domingo por 34-27 a los Giants de Nueva York y poner fin a su racha de tres derrotas seguidas.

El receptor abierto de los Saints de Nueva Orleans, Bryce Lance (18), celebra un touchdown durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Giants de Nueva York en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 18 de octubre de 2026. (Foto AP/Adam Hunger)
El receptor abierto de los Saints de Nueva Orleans, Bryce Lance (18), celebra un touchdown durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Giants de Nueva York en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 18 de octubre de 2026. (Foto AP/Adam Hunger) AP

Los Saints (2-4) perdían 10-0 con 90 segundos por jugar en la primera mitad. Después de que Daniel Carlson los pusiera en el marcador con un gol de campo de 58 yardas, el fuerte golpe de Stalbird que desprendió el balón y la recuperación de Oscar Delp del balón suelto de Charlie Jones en la patada de salida siguiente cambiaron el impulso.

La primera recepción de touchdown en la NFL de Lance, seis partidos dentro de su temporada de novato, y el punto extra de Carlson empataron el juego con 1 segundo restante antes del descanso. Kamara, al eludir una tacleada de Jason Pinnock —quien fue titular en lugar del safety lesionado Tyler Nubin— y entrar a la zona de anotación, puso a Nueva Orleans al frente a menos de tres minutos de iniciado el tercer cuarto.

Shough, quien ha estado jugando pese a una lesión en su mano izquierda, la que no usa para lanzar, completó 16 de 30 para 144 yardas y corrió para 32, apenas un poco menos que las 34 yardas que sumaron en conjunto los corredores de New York.

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FUENTE: AP

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