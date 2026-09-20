americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tyler Shough y los Saints logran 2 grandes series al final y vencen por 24-17 a los Ravens

BALTIMORE (AP) — Tyler Shough anotó en una jugada de acarreo por el centro en cuarta oportunidad con 1:28 por jugarse, y los Saints de Nueva Orleans remontaron para vencer el domingo 24-17 a los Ravens de Baltimore.

El quarterback de los Saints de Nueva Orleans Tyler Shough es capturado por el linebacker de los Ravens de Baltimore Mike Green en el encuentro del domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El quarterback de los Saints de Nueva Orleans Tyler Shough es capturado por el linebacker de los Ravens de Baltimore Mike Green en el encuentro del domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Nueva Orleans (1-1) tuvo primero y gol desde la yarda 2, pero un castigo y un pase incompleto costoso permitieron que Baltimore —con solo dos tiempos fuera restantes— detuviera el reloj después de las dos jugadas siguientes. En cuarta y gol, los Saints optaron por no intentar un gol de campo corto, y se determinó que Shough anotó con un acarreo de 1 yarda. La jugada se mantuvo tras una revisión.

Los Ravens, que no habían conseguido un primero y diez en ninguna de sus dos series ofensivas anteriores, avanzaron hasta la yarda 37 de Nueva Orleans, pero un pase profundo de Lamar Jackson fue interceptado por Julian Blackmon con 13 segundos restantes.

Baltimore tenía ventaja de 17-9 y forzó una serie de tres y fuera con capturas de Trey Hendrickson y Mike Green. Los Ravens recibieron el balón en la yarda 49 de Nueva Orleans al final del tercer cuarto, con la oportunidad de ponerse arriba por dos anotaciones.

Pero Baltimore retrocedió 16 yardas y despejó, y luego los Saints avanzaron para empatar con 9:42 por jugarse gracias a un pase de anotación de 21 yardas de Shough a Chris Olave. Después de un castigo a los Ravens (1-1) que movió la conversión de 2 puntos a la yarda 1, Travis Etienne Jr. entró corriendo con el balón para dejar el marcador 17-17.

Baltimore venció a Indianapolis 41-23 en el debut de Jesse Minter como entrenador, pero en la Semana 2 los Ravens hicieron muchas de las cosas que provocaron el despido del cuerpo técnico de John Harbaugh: se derrumbaron en el cuarto periodo y dejaron escapar otro partido en casa. Baltimore tuvo marca de 3-6 en el M&T Bank Stadium la temporada pasada.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

TRUMP LOGRA HISTÓRICO ACUERDO SOBRE GROENLANDIA: logra el control militar permanente para EEUU

TRUMP LOGRA HISTÓRICO ACUERDO SOBRE GROENLANDIA: logra el control militar permanente para EEUU

Cubano es detenido con un machete en Monterrey y lo investigan por violento ataque contra un hombre

Cubano es detenido con un machete en Monterrey y lo investigan por violento ataque contra un hombre

El precandidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla durante un debate con Joe Biden organizado por CNN, el jueves 27 de junio de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Gerald Herbert)

Trump expulsa a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca: amenaza con ampliar la prohibición

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! Sin mí no habría sido elegida

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! "Sin mí no habría sido elegida"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter