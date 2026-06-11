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Tyler Phillips logra su primera victoria de la temporada y Marlins vencen 2-0 a D-backs

MIAMI (AP) — Tyler Phillips permitió dos hits en cinco entradas para conseguir su primera victoria de la temporada y guiar a los Marlins de Miami a un triunfo el jueves por 2-0 sobre los Diamondbacks de Arizona.

El abridor de los Marlins de Miami Tyler Phillips lanza en la primera entrada ante los Diamondbacks de Arizona el jueves 11 de junio del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier)
El abridor de los Marlins de Miami Tyler Phillips lanza en la primera entrada ante los Diamondbacks de Arizona el jueves 11 de junio del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Phillips (1-1) ponchó a cinco y dio dos bases por bolas en 70 lanzamientos. Los relevistas Michael Petersen, Anthony Bender y Calvin Faucher se combinaron para ponchar a seis, y Pete Fairbanks se acreditó su octavo salvamento del año tras ponchar a otros dos.

El dominicano Otto Lopez se robó la tercera base en la primera entrada y originalmente fue declarado out. Tras la revisión de la jugada, la decisión fue revertida, y Xavier Edwards conectó un elevado de sacrificio para impulsarlo al plato y tomar una ventaja temprana. Jakob Marsee pegó un sencillo impulsor en la cuarta para llevar a Kyle Stowers a home.

Merrill Kelly (5-5) lanzó seis entradas por los Diamondbacks, permitiendo ambas carreras con cuatro hits. Ponchó a uno y otorgó dos bases por bolas.

El dominicano Ketel Marte, LuJames Groover y el venezolano Jorge Barrosa conectaron los tres hits de Arizona.

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FUENTE: AP

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