Tyler Phillips logra su primera victoria de la temporada y Marlins vencen 2-0 a D-backs

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El abridor de los Marlins de Miami Tyler Phillips lanza en la primera entrada ante los Diamondbacks de Arizona el jueves 11 de junio del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Phillips (1-1) ponchó a cinco y dio dos bases por bolas en 70 lanzamientos. Los relevistas Michael Petersen, Anthony Bender y Calvin Faucher se combinaron para ponchar a seis, y Pete Fairbanks se acreditó su octavo salvamento del año tras ponchar a otros dos.

El dominicano Otto Lopez se robó la tercera base en la primera entrada y originalmente fue declarado out. Tras la revisión de la jugada, la decisión fue revertida, y Xavier Edwards conectó un elevado de sacrificio para impulsarlo al plato y tomar una ventaja temprana. Jakob Marsee pegó un sencillo impulsor en la cuarta para llevar a Kyle Stowers a home.

Merrill Kelly (5-5) lanzó seis entradas por los Diamondbacks, permitiendo ambas carreras con cuatro hits. Ponchó a uno y otorgó dos bases por bolas.

El dominicano Ketel Marte, LuJames Groover y el venezolano Jorge Barrosa conectaron los tres hits de Arizona.

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FUENTE: AP

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