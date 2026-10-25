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Ty Jerome anota 31 puntos y guía a los Grizzlies a vencer 123-112 a los Kings

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Ty Jerome anotó 31 puntos, al encestar sus 14 intentos de tiro libre, para guiar a los Grizzlies de Memphis a una victoria por 123-112 sobre los Kings de Sacramento la noche del domingo.

Ty Jerome (2), de los Grizzlies de Memphis, pasa el balón mientras Domantas Sabonis (11), de los Kings de Sacramento, defiende durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 25 de octubre de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Jose Luis Villegas)
Ty Jerome (2), de los Grizzlies de Memphis, pasa el balón mientras Domantas Sabonis (11), de los Kings de Sacramento, defiende durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 25 de octubre de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Jose Luis Villegas) AP

El novato Cameron Boozer aportó 16 unidades y 11 rebotes, y Cedric Coward sumó 15 tantos y 11 rebotes para los Grizzlies, que arrancaron la temporada con marca de 3-0. Jaylen Wells anotó 16.

Zach LaVine logró 37 unidades y repartió cinco asistencias para liderar a los Kings, y el novato Darius Acuff Jr. consiguió 22 puntos al acertar 9 de 22 tiros de campo. Domantas Sabonis terminó con 13 tantos y 15 rebotes.

Los Grizzlies construyeron una ventaja de 54-44 con triples consecutivos de Cam Spencer en el segundo cuarto. Memphis llegó a tener una ventaja de 11 puntos en el segundo cuarto y cerró la primera mitad arriba 67-59.

Memphis encestó 7 de 14 tiros de tres puntos en el segundo cuarto y superó a Sacramento 42-31, con siete jugadores anotando al menos un triple en la primera mitad.

Los Kings reaccionaron para empatar el partido 106-106 con una jugada de tres puntos de Sabonis cuando restaban 5:41 del último cuarto. Los Grizzlies respondieron con una jugada de tres de Isaiah Stewart, una canasta de Coward y un triple de Jerome para ponerse ocho arriba.

Zach Edey se perdió el partido por manejo de una lesión en el tobillo izquierdo para los Grizzlies, y Keegan Murray quedó fuera por una enfermedad. ___

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