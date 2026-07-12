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Ty France rompe el empate con un jonrón y los Padres superan 8-7 a Azulejos

SAN DIEGO (AP) — Ty France disparó el jonrón de la ventaja, Sung-Mun Song y Manny Machado impulsaron dos carreras cada uno y los Padres de San Diego vencieron 8-7 a los Azulejos de Toronto la noche del sábado para igualar la serie de tres juegos.

Ty France, derecha, de los Padres de San Diego, es felicitado por Jake Cronenworth, izquierda, después de batear un cuadrangular solitario contra los Azulejos de Toronto durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 11 de julio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Derrick Tuskan)
Ty France, derecha, de los Padres de San Diego, es felicitado por Jake Cronenworth, izquierda, después de batear un cuadrangular solitario contra los Azulejos de Toronto durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 11 de julio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Derrick Tuskan) AP

El batazo solitario de France, de 377 pies, ante Mason Fluharty (4-1) en la parte baja de la sexta entrada, cerró la cuenta.

El sencillo productor del dominicano Machado en la segunda entrada empató el juego 4-4, antes de que Song respondiera con un sencillo de dos carreras en la tercera para recuperar la ventaja. Jake Cronenworth añadió un sencillo impulsor en la cuarta.

Los Padres anotaron dos carreras en cada una de las dos primeras entradas después de que Trey Yesavage otorgó siete bases por bolas —un récord de la franquicia en las dos primeras entradas de un juego. Yesavage y el abridor de San Diego, Walker Buehler, se combinaron para conceder 11 boletos antes de que terminara la segunda entrada.

El venezolano Bradgley Rodriguez (2-2) lanzó 1 1/3 entradas para llevarse la victoria, al permitir una carrera con un imparable. Mason Miller consiguió su 24to salvamento de la temporada con una novena entrada en blanco.

El mexicano Alejandro Kirk conectó un doble impulsor y el venezolano Andrés Giménez sumó un rodado productor, antes de que el dominicano Jonatan Clase disparara un jonrón de dos carreras que puso a los Azulejos arriba 4-2. Vladimir Guerrero Jr. pegó un jonrón de tres carreras que dejó la pizarra 7-7 en la sexta.

Buehler permitió cuatro carreras y tres hits, y dio cuatro bases por bolas en dos entradas.

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