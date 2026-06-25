Turquía supera 3-2 a EEUU con gol agónico para quitarle el invicto pero no el pasaje

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Kaan Ayhan, de la selección de Turquía, celebra tras marcar el tanto de la victoria sobre Estados Unidos en el encuentro del Mundial efectuado el jueves 25 de junio de 2026 en Inglewood, California (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Auston Trusty marcó en el tercer minuto para poner adelante a los locales y Sebastian Berhalter consiguió el gol del empate al inicio de la segunda mitad, cuando los estadounidenses estaban en desventaja.

De cualquier modo, Estados Unidos había asegurado ya el primer sitio del Grupo D con triunfos sobre Paraguay y Australia. El equipo del entrenador argentino Mauricio Pochettino se enfrentará a Bosnia-Herzegovina el miércoles en los dieciseisavos de final.

Pochettino realizó nueve modificaciones en su alineación de inicio para este partido de trámite, pero Christian Pulisic ingresó a los 58 minutos. No había jugado desde la primera mitad del debut de los estadounidenses debido a una lesión de pantorrilla.

Arda Güler y Orkun Kökçü anotaron en la primera mitad por Turquía, que mostró resistencia pero ya había quedado eliminada.

Turquía ganó en el octavo minuto del tiempo añadido, cuando Can Uzun recibió el balón con espacio en el segundo palo y superó en la lucha al guardameta Matt Turner, que se estiraba. Terminó enviando la pelota hacia Ayhan, quien se deslizó para enviarla a la red.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP