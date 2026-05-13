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Turquía detiene a 324 personas sospechosas de tener vínculos con el grupo Estado Islámico

ANKARA, Turquía (AP) — Las autoridades turcas han detenido a 324 personas sospechosas de tener vínculos con el grupo Estado Islámico, informó el Ministerio del Interior el miércoles.

En un comunicado se indicó que los sospechosos fueron detenidos durante una redada en 47 provincias, e incluían a personas sospechosas de financiar al grupo Estado Islámico y a otras que ya se sabía eran activas en el grupo.

“Por la paz, la unidad y la solidaridad de nuestra nación, continuamos nuestras operaciones incansablemente, día y noche, 365 días al año”, indicó el ministerio. No ofreció detalles ni informó si entre los detenidos había ciudadanos extranjeros.

Turquía ha llevado a cabo redadas de este tipo en el pasado.

El grupo Estado Islámico ha perpetrado ataques mortales en Turquía a lo largo de los años, incluido un tiroteo en un club nocturno de Estambul durante las celebraciones de Año Nuevo en 2017 que dejó 39 muertos.

En diciembre, miembros del grupo Estado Islámico se enfrentaron con la policía en el noroeste de Turquía, lo que dejó tres agentes muertos y seis milicianos fallecidos, cuando la policía irrumpió en una casa donde estos últimos se ocultaban.

El mes pasado, tres atacantes dispararon contra la policía afuera de un edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, lo que desencadenó un tiroteo que dejó un agresor muerto. El ministro del Interior, Mustafa Cifti, manifestó entonces que al menos uno de los atacantes tenía vínculos con un grupo que describió como “que explota la religión”, sin nombrarlo. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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