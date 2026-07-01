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Turner castiga a Paul Skenes y los Filis aprovechan errores de los Piratas en un 10-6

FILADELFIA (AP) — Trea Turner conectó un jonrón de tres carreras durante una segunda entrada de cinco anotaciones, un doble mal calculado de Bryce Harper resultó en dos carreras en la cuarta, y los Filis de Filadelfia vencieron al estelar de Pittsburgh en apuros Paul Skenes y a los Piratas 10-6 la noche del miércoles.

Trea Turner, de los Filis de Filadelfia, batea un jonrón de tres carreras ante Paul Skenes, estelar abridor de los Piratas de Pittsburgh, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 1 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Trea Turner, de los Filis de Filadelfia, batea un jonrón de tres carreras ante Paul Skenes, estelar abridor de los Piratas de Pittsburgh, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 1 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Skenes (6-8) trabajó cuatro entradas, en las que permitió seis hits y un máximo de la temporada de siete carreras limpias. No ha ganado en sus últimas nueve aperturas, con seis derrotas en ese tramo.

La primera derrota del vigente ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en esta mala racha llegó en el PNC Park el 17 de mayo, a manos de Wheeler y los Filis, por 6-0. Ese día no permitió una carrera hasta la quinta entrada. Esta vez, Filadelfia no esperó tanto.

El antesalista de los Piratas Nick Gonzales fildeó un rodado con las bases llenas en la segunda entrada y tenía una jugada rutinaria de out forzado en el plato, pero lanzó la pelota contra la mano del corredor Alec Bohm para un error y dos carreras. Turner mandó el siguiente lanzamiento a las gradas para su tercer jonrón en igual número de juegos y una ventaja de 5-0.

Henry Davis conectó un jonrón mientras los Piratas anotaban dos veces en la tercera, pero Brandon Marsh recuperó una de esas carreras con un cuadrangular solitario en la parte baja.

Los Filis ampliaron a 8-2 en la cuarta gracias a otro error de los Piratas, esta vez cuando el batazo de línea de Bryce Harper fue mal juzgado por el jardinero izquierdo Tyler Callihan para un doble de dos carreras.

Orion Kerkering (6-0) consiguió cinco outs seguidos en la séptima y Jhoan Duran lanzó la novena para su 22do salvamento.

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