Túnez suspende a uno de los grupos de derechos más antiguos de África mientras crece la represión

ARCHIVO - El presidente de Túnez, Kais Saied, durante un acto en Beijing, el 31 de mayo de 2024. (Tingshu Wang/Pool Foto vía AP, archivo) AP

La Liga confirmó la suspensión en un comunicado difundido el viernes por la noche, y advirtió que la decisión equivale a “una violación grave y arbitraria de la libertad de asociación” y a “un ataque directo” a una de las principales conquistas democráticas de Túnez.

El presidente, Kais Saied, ha mencionado con frecuencia la financiación extranjera —de la que a veces dependen los grupos de derechos— como una amenaza para Túnez, utilizándola para alimentar una narrativa populista y acusar a sus rivales políticos y a activistas por la justicia social de ser agentes extranjeros y de avivar la agitación dentro del país.

“Esta medida no puede verse aislada de un contexto más amplio en un país marcado por una presión sistemática cada vez mayor sobre la sociedad civil y las voces independientes”, manifestó el grupo, que añadió que recurrirá ante los tribunales lo que calificó como decisión injusta, al tiempo que seguirá defendiendo a las víctimas de violaciones de derechos sin discriminación.

La suspensión se produce tras una serie de medidas similares contra grupos de derechos en el país del norte de África, donde el año pasado los tribunales ordenaron a varias ONG destacadas detener su actividad durante un mes, incluyendo organizaciones que abogan por los derechos de los migrantes y de las mujeres.

La decisión coincide con la detención del periodista Zied El-Heni durante 48 horas por una publicación en Facebook, y con un patrón más amplio de arrestos y presiones legales a los críticos.

Mohamed Yassine Jlassi, expresidente del sindicato tunecino de periodistas SNJT, dijo a The Associated Press durante una protesta en Túnez el viernes que cientos de personas están detenidas por cargos relacionados con la libertad de expresión, incluidas publicaciones en redes sociales.

“La represión ha llegado a afectar a todo el mundo. El periodismo se ha convertido en un delito, el trabajo de la sociedad civil se ha convertido en un delito, la oposición política ha sido criminalizada”, afirmó. “Ahora la gente se encuentra cada vez más ante procesos arbitrarios sin las garantías mínimas de un juicio justo”.

Además, el medio de investigación Inkyfada tiene pendiente una vista judicial el 11 de mayo, mientras las autoridades buscan la disolución de Al Khatt, la asociación que lo publica.

El grupo dijo en un comunicado que cuestiona los fundamentos legales del caso y sostiene que las acusaciones citadas por el gobierno no han sido examinadas por los tribunales desde 2024.

Esto se suma a la creciente preocupación de los activistas de derechos humanos ante las limitaciones a la prensa independiente, la sociedad civil y cualquier voz disidente bajo el mandato de Saied, quien ha consolidado su poder desde 2021 y apunta, cada vez más, contra grupos a los que acusa reiteradamente de recibir financiación extranjera para provocar disturbios y desestabilizar los intereses nacionales de Túnez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP