Tuchel pide a la FIFA mover a fotógrafos que le tapan en el himno en el Mundial

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El selecciondor de Inglaterra Thomas Tuchel brinda instrucciones a sus jugadores durante el partido contra Croacia en el Grupo L, el miércoles 17 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias) AP

“Le estoy rogando a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos, porque no pude ver a mi equipo durante el himno nacional, y estaba esperando este momento”, indicó Tuchel tras la victoria de Inglaterra por 4-2 ante Croacia el miércoles.

Mientras sonaba el himno de Inglaterra, “God Save the King”, Tuchel hizo gestos hacia los fotógrafos, que se colocan directamente frente a los dos banquillos durante los himnos, intentando que se movieran. Cuando eso no ocurrió, el alemán rodeó con el brazo a sus compañeros del cuerpo técnico, y terminaron mirando hacia la pantalla gigante del estadio para poder ver a sus jugadores.

“Fue un momento muy, muy especial hoy y yo estaba delante de 50 fotógrafos a medio metro de distancia y no pude ver ni a un solo jugador. Arruinó un poco mi experiencia", manifestó Tuchel.

Los partidos restantes de Inglaterra en el Grupo L será contra Ghana el martes y contra Panamá cuatro días después.

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FUENTE: AP