Tuchel considera imposible que Inglaterra se adapte a la altitud ante México en el Mundial

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, festeja con sus jugadores luego de vencer a Congo en los dieciseiscavos de final de la Copa del Mundo, el miércoles 1 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Jacob Kupferman) AP

El Estadio Azteca , la sede del partido de octavos de final, fue el escenario del infame gol de Maradona, conocido como el de la “Mano de Dios”, así como del más brillante, ambos ante Inglaterra en los cuartos de la Copa del Mundo de 1986.

Se encuentra a casi 2.300 metros sobre el nivel del mar. Con poco tiempo para aclimatarse, las condiciones juegan en contra del equipo de Inglaterra y claramente a favor de México, que está invicto en 10 partidos de Copa del Mundo en su estadio como local a lo largo de tres torneos.

“Según tengo entendido, no podemos adaptarnos a la altitud", dijo Thomas Tuchel, el entrenador de Inglaterra. "Ésa es una enorme ventaja que tendrá México. Simplemente lleva demasiado tiempo”.

Para que los atletas de élite rindan al máximo en gran altitud, se requiere un periodo de adaptación que reduzca la fatiga causada por la menor presión atmosférica y la menor disponibilidad de oxígeno.

Los científicos del deporte suelen recomendar un periodo prolongado de aclimatación de al menos dos semanas, o el método de “llegar y salir”, que consiste en arribar lo más cerca posible de la hora del partido antes de que aparezcan los síntomas agudos.

Inglaterra, que llegó temprano a Estados Unidos y realizó un campamento de entrenamiento previo al torneo en Florida a fin de prepararse para las altas temperaturas del Mundial de este año, volará desde su base en Kansas City a México el viernes.

Aunque Tuchel acepta que la altitud es un problema inevitable, las pausas de hidratación, muy criticadas, podrían ser un factor crucial. Las aprovechó para cambiar el rumbo del partido de dieciseisavos de final entre Inglaterra y Congo.

Los ingleses remontaron para ganar por 2-1 después de recibir un gol temprano.

“Las aprovecho al máximo. Sabes que en realidad no me encantan, disfruto más el fútbol cuando se desarrolla con inercia... pero, por supuesto, están aquí y ¿por qué no iba a intentar sacarles provecho?”, manifestó Tuchel.

El Azteca guarda recuerdos dolorosos para Inglaterra. Argentina eliminó a los campeones de 1966 en los cuartos de final en ese estadio hace 40 años, en un partido que tuvo dos momentos icónicos de Maradona. Marcó un gol con la mano y otro que muchos creen que fue el mejor en la historia del torneo, tras arrancar desde la mitad de la cancha y regatear a varios jugadores de Inglaterra antes de vencer al arquero Peter Shilton.

Tuchel dijo que el destino estaría del lado de Inglaterra cuatro décadas después.

“Lo recuperaremos. Es karma", opinó. "El karma volverá para nosotros. Le daremos la vuelta”.

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FUENTE: AP