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Tuchel apoya a Rice y Saka; lista de lesionados del Arsenal llega a 10 en una semana

LONDRES (AP) — Declan Rice y Bukayo Saka “querían desesperadamente” jugar en esta ventana internacional, manifestó el lunes el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, después de que las figuras del Arsenal se sumaran a una lista de jugadores del líder de la Liga Premier que alegan problemas de lesiones.

Declan Rice del Arsenal celebra tras ganar el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen el martes 17 de marzo del 2026.(AP Foto/Ian Walton)
Declan Rice del Arsenal celebra tras ganar el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen el martes 17 de marzo del 2026.(AP Foto/Ian Walton) AP

Diez jugadores del Arsenal en la última semana o bien no se incorporaron a la selección nacional o abandonaron la concentración antes de tiempo, mientras el equipo del técnico Mikel Arteta persigue tres trofeos, incluido un primer título inglés en 22 años.

“El riesgo de empeorarlo era simplemente demasiado grande”, señaló Tuchel sobre las evaluaciones físicas de Rice y Saka antes de recibir a Japón el martes en un partido de preparación para el Mundial.

El mediocampista y el extremo probablemente sean titulares con Inglaterra en el Mundial y también son claves para la búsqueda del Arsenal de su primer título de la Liga Premier con Arteta, tras tres subcampeonatos consecutivos.

“Ambos estaban claramente con molestias cuando hicimos la evaluación médica, así que no tenía absolutamente ningún sentido que se quedaran”, explicó Tuchel y añadió que los dos “querían desesperadamente participar”.

Otros jugadores del Arsenal que abandonaron concentraciones de selecciones nacionales durante el fin de semana después de jugar incluyen al mediocampista de España Martin Zubimendi y al defensor de Ecuador Piero Hincapié.

Los defensas centrales William Saliba y Gabriel Magalhães no viajaron con Francia y Brasil, respectivamente, para el partido de preparación de sus selecciones el viernes en Estados Unidos. Francia ganó 2-1.

El intenso calendario de abril del Arsenal comienza el sábado con los cuartos de final de la Copa FA en Southampton. Luego el club juega de visita ante el Sporting de Lisboa tres días después, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Al Arsenal le quedan siete partidos en la liga doméstica y está nueve puntos por delante del Manchester City, que tiene un partido pendiente por disputar. Su próximo encuentro de liga es en casa contra el Bournemouth el 11 de abril.

Dos jugadores del Arsenal participan en decisivos repechajes de clasificación al Mundial el martes. Viktor Gyökeres liderará el ataque de Suecia contra Polonia, días después de su triplete en la victoria 3-1 sobre Ucrania, y la Italia del defensor Riccardo Calafiori visita a Bosnia-Herzegovina.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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