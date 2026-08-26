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Trump y Vance encabezarán convención republicana el mes próximo en Texas

Como si hubiera alguna duda, la convención de mitad de mandato de los republicanos será el espectáculo de Donald Trump, con el presidente apareciendo en ambas noches del evento en Dallas el 9 y 10 de septiembre.

El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance en el funeral del senador Lindsey Graham en Washington, el 28 de julio del 2026. (AP foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance en el funeral del senador Lindsey Graham en Washington, el 28 de julio del 2026. (AP foto/Alex Brandon) AP

Trump y el vicepresidente JD Vance están previstos como las principales figuras de noches respectivas, con Vance hablando la noche del miércoles y Trump el jueves.

La inusual reunión, destinada a promover a los candidatos del partido y la agenda del gobierno de Trump, está siendo presentada por el Comité Nacional Republicano como “una exhibición en horario estelar del éxito, los candidatos y las causas del presidente Trump que han llevado las elecciones de mitad de mandato de 2026 a un nivel de atención sin precedentes”.

Durante el evento, los republicanos, que lidian con un presidente impopular, precios obstinadamente altos, una guerra impopular y un entusiasmo demócrata en aumento, intentarán retratar al partido opositor como radicales de izquierda, apuntando a candidatos socialistas demócratas que han ganado impulso este año.

Cada noche se realizarán presentaciones de candidatos de 6 a 7 de la tarde para presentar a quienes se postulan en contiendas competitivas.

La primera noche incluirá segmentos centrados en recortes de impuestos, atención médica, la frontera, el comercio y la manufactura nacional, con apariciones de “trabajadores y ciudadanos comunes”.

La segunda destacará a familias que se benefician de políticas como cero impuestos a propinas, horas extra y Seguro Social, así como a prisioneros en el extranjero que han sido liberados, la seguridad fronteriza, esfuerzos para reducir los costos de los medicamentos recetados y un homenaje al asesinado activista derechista Charlie Kirk.

También incluirá un segmento que conmemora el 25º aniversario de los ataques del 11 de septiembre con las familias de los socorristas.

El aviso no menciona ninguna programación relacionada con política exterior ni con la impopular guerra en Irán.

La convención también intentará atraer al ala “MAHA” —o Make America Healthy Again— del partido, con segmentos como uno titulado: “Enfermedad crónica y captura corporativa: cómo romper el control de los intereses corporativos sobre las agencias de salud pública y empoderar a las familias para Make America Healthy Again”.

Varios promoverán prohibiciones a las transacciones bursátiles por parte de congresistas —una medida que Trump ha respaldado a pesar de que él mismo ha sido acusado de lucrar con la presidencia.

“Durante dos días llenos de acción, presentaremos los temas definitorios de la agenda de nuestro Partido y de lo que está en juego en noviembre”, manifestó el presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, en un comunicado en el que anunció los planes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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