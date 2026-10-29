Trump vuelve a Carolina del Sur para impulsar a Darline Graham ante el creciente reto demócrata

La doctora Annie Andrews, nominada demócrata al senado de Estados Unidos, participa en un mitin de Get Out the Vote con otros nominados demócratas para la elección de mitad de mandato, el viernes 16 de octubre de 2026, en Columbia, Carolina del Sur (AP Foto/Meg Kinnard) AP

Los votantes de Carolina del Sur no han enviado a un demócrata al Senado en casi tres décadas. Pero Andrews, una pediatra que anteriormente se postuló sin éxito al Congreso, insta a los votantes que buscan un cambio a que “prueben algo nuevo por una vez”.

Las contiendas al Senado suelen quedar en segundo plano en este bastión republicano. Andrews ha emprendido una campaña inesperadamente competitiva contra Graham, la hermana del fallecido senador Lindsey Graham. El gobernador republicano Henry McMaster la designó en julio para cubrir los meses restantes del mandato de su hermano tras su muerte repentina. En agosto, se convirtió en la candidata del partido para sucederlo por un mandato completo de seis años.

“Fue un gran político”, dijo Trump sobre Lindsey Graham antes de promover a Darline Graham como su sucesora elegida. “Ella lo lleva en la sangre”.

Antes de que hablara Trump, Darline Graham elogió al presidente por haber “cumplido lo que Washington prometió durante décadas” y advirtió que Andrews “simplemente lo tiraría todo por la borda”.

Andrews se presentó el miércoles en la cercana Fort Mill, donde afirmó que si los votantes la eligen y quedan descontentos con su desempeño en el Capitolio, “pueden despedirme en seis años”.

“Prometo que no los voy a decepcionar, que voy a ganármelos a todos”, manifestó.

El éxito de Andrews el martes, día de las elecciones, probablemente dependerá de que consiga el apoyo de republicanos desencantados como Brent Chaplin. El hombre, de 37 años, que trabaja en finanzas y contabilidad, dijo que está registrado como republicano, “pero es difícil serlo ahora mismo”.

Afirmó que votó por Andrews y animó a los electores a pensar más allá de la política partidista.

“No puedes simplemente ir y decir: soy republicano, voy a votar por los republicanos”, señaló Chaplin, quien votó por Trump en 2016. “Hay que usar un poco el cerebro y pensarlo. Así que ojalá sea un mensaje para quienes mandan: despierten, elijan mejores candidatos”.

Benjamin Updegraft, un ingeniero de software de 32 años, expresó su frustración ante la posibilidad de que el escaño del Senado permanezca en la familia Graham.

“El Senado no es un cargo hereditario”, sostuvo. “Este no es un país donde esos títulos nobiliarios se transmiten entre familias”.

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Sloan y Kinnard informaron desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP