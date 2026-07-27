Trump pide a Corte Suprema permitir orden contra voto por correo antes de elecciones legislativas

Visitantes caminan frente a la Corte Suprema, el viernes 24 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib) AP

La apelación de emergencia se produce después de que tribunal de apelaciones mantuvo un fallo que bloquea la orden del presidente en casi la mitad del país antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre próximo.

El Departamento de Justicia solicitó al máximo tribunal que le permita a las agencias tomar medidas para implementar los cambios mientras se resuelven las demandas.

La solicitud se presentó poco después de que Trump pronunció un discurso en el que reforzó su campaña de años para sembrar dudas sobre la legitimidad de los comicios, y podría ser uno de varias impugnaciones en materia electoral que lleguen ante el tribunal antes de la contienda de noviembre.

Trump ordenó al gobierno en marzo crear una “lista estatal de ciudadanía” de votantes elegibles y entregar boletas por correo únicamente a las personas incluidas en esa lista.

Funcionarios demócratas de 23 estados y del Distrito de Columbia presentaron una demanda, asegurando que la Constitución otorga a los estados y al Congreso, y no al presidente, la autoridad para fijar las reglas electorales. Sus abogados han señalado que los cambios propuestos por Trump abren la puerta a un mal uso y podrían causar caos.

Una jueza en Massachusetts bloqueó la orden, y un panel del Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos mantuvo vigente su fallo durante el fin de semana.

La orden ejecutiva de marzo pasado solicita a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus iniciales en inglés) y al comisionado de la Administración del Seguro Social que elaboren una lista federal de votantes elegibles. También instruye al Servicio Postal de Estados Unidos que entregue boletas por correo únicamente a las personas incluidas en el listado.

La apelación sostiene que la orden de Trump establece “orientación general en materia política” y no dicta de manera directa la manera en que los estados administran su proceso electoral. El procurador general D. John Sauer solicitó al máximo tribunal que suspenda la orden de la jueza, calificándola de “indefendible”.

“Y la orden judicial es especialmente indefendible debido a que las agencias aún están deliberando sobre cómo (si es que lo hacen) implementar la orden y, sin embargo el tribunal de distrito decidió de manera preventiva que, haga lo que haga la agencia, necesariamente será ilegal”, escribió Sauer.

Instó al máximo tribunal a actuar con rapidez, señalando que cualquier nueva política tendría que estar vigente a más tardar en agosto para ser efectiva durante las elecciones de noviembre.

La respuesta a la apelación debe darse a más tardar el 3 de agosto.

Trump promovió los cambios como salvaguardas para impedir que personas que no son ciudadanas de Estados Unidos voten. Se ha demostrado que el voto de no ciudadanos es poco frecuente, y constituye un delito grave que puede castigarse con la deportación.

La jueza federal de distrito Indira Talwani, en Boston, quien fue nominada por el demócrata Barack Obama, aceptó en junio suspender la implementación de la medida para las elecciones del 3 de noviembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP