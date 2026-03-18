Trump ofendió a aliados. Ahora ellos se niegan a ayudarlo

El primer ministro británico Keir Starmer (izq) y el presidente francés Emmanuel Macron en Chequers, cerca de Aylesbury, Inglaterra, el 9 de enero del 2025. (Toby Melville/Pool Photo via AP) AP

La cadena de negativas indica que se ha agotado la reserva de buena voluntad europea. Ha hecho pasar a los aliados por un calvario desde que regresó a la Casa Blanca, intimidándolos por los aranceles, Groenlandia y otros asuntos, y menospreciando los sacrificios que sus soldados hicieron junto a las tropas norteamericanas en Afganistán.

Ahora está exigiendo —no solo solicitando— que envíen buques de guerra para ayudar a Estados Unidos a desbloquear el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo; en esencia, que resuelvan las consecuencias de la conflagración que él e Israel encendieron en Oriente Medio.

La respuesta ha sido un “rechazo global”.

Ningún aliado cercano ha ofrecido ayuda inmediata. Reino Unido se niega rotundamente a dejarse arrastrar a la guerra. Francia afirma que primero tendrían que disminuir los combates. Otros no se comprometen. China, que no es aliada pero también fue invitada a ayudar, está ignorando el llamado de Trump.

“Esta no es la guerra de Europa. No iniciamos la guerra. No se nos consultó”, declaró la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas.

La frustración de Trump con el “Rolls-Royce de los aliados”

Trump ha señalado en particular la negativa del Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer cultivó vínculos con Trump y alcanzó un acuerdo comercial temprano con la administración, pero ahora está entre los aliados que se niegan a sumarse a una guerra regional sin un desenlace claro.

El Reino Unido “era como el Rolls-Royce de los aliados”, afirmó Trump el lunes, y añadió que había pedido buques británicos de dragado de minas.

“No estoy contento con el Reino Unido", indicó Trump. "Deberían participar con entusiasmo. Hemos estado protegiendo a estos países durante años”.

Starmer dijo que Gran Bretaña “no se dejará arrastrar a la guerra más amplia” y que las tropas británicas requieren el respaldo del derecho internacional y “un plan debidamente pensado”, sugiriendo que eso no existía.

Al principio se negó a permitir que bombarderos de Estados Unidos atacaran Irán desde bases británicas, antes de aceptar su uso siempre y cuando sea solo para ataques contra el programa iraní de misiles balísticos.

El teniente general retirado Ben Hodges, ex comandante general del Ejército de Estados Unidos en Europa, señaló que los aliados están “mirando a Estados Unidos de una manera que nunca lo habían hecho antes. Y esto es malo para Estados Unidos”.

Tras haber apaciguado previamente a Trump, algunos líderes europeos “están empezando a darse cuenta de que no hay beneficio ni valor en usar la adulación”, comentó.

Los líderes europeos dicen que no es su guerra

Ir a la guerra sin consultar a los aliados era coherente con la visión de Trump de “Estados Unidos primero”.

El lunes, afirmó: “Mi actitud es: no necesitamos a nadie. Somos la nación más fuerte del mundo”.

Pero no conseguir un mandato internacional, como hizo Estados Unidos antes de intervenir en la Guerra del Golfo Pérsico de 1990, está teniendo un efecto boomerang.

“No es nuestra guerra; no la iniciamos", apuntó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. "Queremos soluciones diplomáticas y un final rápido del conflicto. Enviar más buques de guerra a la región ciertamente no contribuirá a eso”.

El presidente francés Emmanuel Macron contempla posibles escoltas navales en el estrecho de Ormuz, pero solo una vez que los combates hayan disminuido.

“Francia no eligió esta guerra. No estamos participando”, sostuvo Macron.

Tras duras batallas arancelarias con Trump el año pasado, los primeros meses de 2026 han tensado aún más las alianzas. La renovada presión de Trump para que Estados Unidos controle Groenlandia, incluida una amenaza arancelaria contra ocho naciones europeas, y su mentira de que las tropas aliadas no combatieron en primera línea en Afganistán, molestaron a los socios de la OTAN.

“Los aliados, o al menos los europeos, no están dispuestos a obedecer cada pedido de Donald Trump”, observó Sylvie Bermann, exembajadora francesa en China, el Reino Unido y Rusia.

Y añadió: “E incluso al pedir ayuda, lo hace de manera brutal, diciendo: ‘Ustedes no sirven, nosotros somos los más fuertes, no los necesitamos, pero vengan’”.

Una misión peligrosa

Oficiales navales retirados dicen que desbloquear el estrecho de Ormuz con escoltas militares mientras la guerra continúa y sin el consentimiento de Irán sería peligroso.

Francia, que ha enviado a toda prisa su portaaviones Charles de Gaulle al Mediterráneo, está trabajando con otros países para preparar una misión de ese tipo una vez que la guerra aérea haya remitido. El portavoz militar francés, el coronel Guillaume Vernet, aseguró que cualquier escolta estaría condicionada a conversaciones con Irán, y Macron ha hecho públicas dos llamadas en ocho días con el presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Eso le ha sumado puntos con Trump.

“En una escala de cero a 10, diría que ha sido un ocho”, aseveró Trump el lunes. “No perfecto, pero es Francia. No esperamos perfección”.

Pero está furioso con otros aliados.

Trump afirmó el martes: “Los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros, en particular, en un momento de necesidad”.

Trump tiene palancas, como por ejemplo en Ucrania

Los aliados en Europa y Asia necesitan que el petróleo, el gas y otros productos de Oriente Medio vuelvan a fluir. Eso le da a Trump cierta capacidad de presión.

Los aliados también saben por experiencia que resistirse a Trump conlleva riesgos de represalias.

“Realmente podría ser cualquier cosa. ¿Están preparados los europeos para eso?”, preguntó Ed Arnold, exoficial del ejército británico y ahora investigador del Royal United Services Institute, un centro de estudios de Londres.

Los aliados europeos necesitan que Trump mantenga su visto bueno para el armamento de Estados Unidos, la inteligencia y otros apoyos a Ucrania, así como la presión financiera sobre Rusia. Estados Unidos ha levantado algunas sanciones contra Moscú al permitir temporalmente envíos de petróleo ruso para aliviar la escasez derivada de la guerra con Irán. Los aliados también quieren que vuelva a involucrarse en las conversaciones para poner fin a la guerra.

“Eso fue lo que mantuvo callados a los líderes europeos durante gran parte del año pasado frente a la retórica y las acciones”, manifestó Amanda Sloat, exasesora de seguridad nacional de Estados Unidos que ahora enseña en IE University, en España.

“También es lo que los está poniendo un poco nerviosos ahora”.

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Burrows reportó desde Londres. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jill Lawless en Londres, Lorne Cook en Bruselas, Suman Naishadham en Madrid, Geir Moulson y Kirsten Grieshaber en Berlín, Simina Mistreanu en Taipéi, Taiwán y Mari Yamaguchi en Tokio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP