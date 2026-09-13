Trump minimiza necesidad de controlar la IA y dice que no quiere ceder ventaja a China

Una vista aérea de un centro de datos de Core Scientific, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Dalton, Georgia. (Foto AP/Mike Stewart) AP

Si bien reconoció la necesidad de cierta regulación, Trump no ofreció detalles sobre posibles normas y atribuyó las advertencias de que la tecnología avanza demasiado rápido y con poca supervisión a “fuerzas negativas” que no identificó, aunque pioneros del sector han planteado esas preocupaciones.

“Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello, pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema... cuando no deberían hacerlo, y están sacando a relucir cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana”, declaró Trump a los periodistas durante un viaje de fin de semana a Irlanda.

El presidente republicano habló un día después que Dario Amodei, director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, afirmara que el sector debería frenar su desarrollo acelerado para dar tiempo a que las medidas de seguridad se pongan al día. Otros líderes tecnológicos, entre ellos Elon Musk y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, coincidieron públicamente con Amodei.

Al ser cuestionado por un reportero sobre si el sector debería desacelerar o ser regulado, Trump comentó —luego de ver a un golfista hacer el tiro inicial en el Irish Open en su complejo de Doonbeg— que Estados Unidos está por delante de China en el desarrollo de la IA y que “francamente, quiero que siga siendo así porque quien gane la IA, gana”.

Está previsto que el presidente chino Xi Jinping visite Estados Unidos más adelante en septiembre para reunirse con Trump, y es probable que la IA esté entre los temas que discutan.

La IA se ha convertido en un tema importante en año electoral en Estados Unidos, ya que algunas de las mayores empresas del país están sembrando pequeños pueblos con una red nacional de almacenes informáticos, al tiempo que estadounidenses de ambos partidos alertan cada vez más sobre la reducción de tierras agrícolas y suministros de agua, y el aumento de las facturas de electricidad. Trump ha mantenido su apoyo a los centros de datos incluso cuando republicanos y demócratas se alejan de ellos y muchas comunidades intentan bloquearlos.

El expresidente Barack Obama, demócrata, dijo que su partido debería convertir la IA en un tema de campaña.

“Yo hablaría de esto y diría: ‘Este es nuestro plan de seguridad, este es nuestro plan para asegurarnos de que nuestros hijos no sean corrompidos por esto’... Estaría pensando en los impactos económicos de maneras muy concretas y entendiendo qué significa si va a haber desplazamiento de empleos. ¿Dónde va a golpear eso? ¿Cómo vamos a responder?”, afirmó Obama en un acto la semana pasada con el principal demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista por Nueva York Hakeem Jeffries, según una transcripción difundida por su oficina.

Reuniones en Casa Blanca y llamado a actuar por parte de miembros del Congreso

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional en la Casa Blanca, dijo que espera que esta semana se celebren reuniones en que participen funcionarios del gobierno que supervisan la política de ciberseguridad y de ciencia y tecnología para debatir los próximos pasos. Trump también podría reunirse con miembros del Congreso, algunos de los cuales también han estado dando la voz de alarma sobre el rápido ritmo del desarrollo de la IA.

“Creo que el presidente quiere escucharlos también”, señaló Hassett.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconoció la necesidad de “algunas salvaguardas, algunas medidas de seguridad” para que la IA “no se desboque”. Pero, al igual que Trump, también quiere asegurarse de que Estados Unidos no “pierda nuestra ventaja en la competencia global en esto con China porque eso será una amenaza para la seguridad nacional”.

Johnson, republicano por Luisiana, dijo que los líderes del sector deben ser convocados a “una gran reunión y resolver esto juntos en la misma sala”. Indicó que ha hablado del tema con Trump y cree que una reunión celebrada con rapidez debería ser el “siguiente paso”.

“Así que vamos a reunir a todos y asegurarnos de que hagamos esto de la manera correcta”, afirmó Johnson, que añadió que es una “máxima prioridad para mí y para el Congreso”.

“Pero no necesitamos que todo el mundo entre en pánico ahora mismo”, expresó Johnson.

Jeffries criticó a los líderes republicanos por permitir que los miembros regresen a sus distritos durante la parte final de septiembre.

“Deberíamos tomar medidas decisivas ahora para que podamos desacelerar, como los directores ejecutivos han reconocido recientemente… el ritmo del desarrollo a fin de proteger al pueblo estadounidense y garantizar que la IA avance de manera segura”, sostuvo Jeffries . Las medidas sobre la IA serán una “alta prioridad” cuando los demócratas de la cámara baja se reúnan el martes como grupo.

Ni Johnson ni Jeffries ofrecieron pasos concretos sobre lo que el Congreso podría hacer. Los legisladores coinciden en que se necesitan más salvaguardas, pero incluso intentos limitados de imponer normas se han venido abajo a lo largo de los años, evidencia de la reticencia del Congreso a regular a la industria tecnológica.

Conocedor del sector insta a EEUU y China a cooperar

Jacob Coxon, exempleado de Anthropic que renunció por preocupaciones sobre la IA y ha manifestado públicamente sus inquietudes, defendió normas internacionales junto con la autorregulación del sector.

Coxon dijo que le preocupa cada vez más que los modelos de IA pronto adquieran supercapacidades que podrían superar el control humano.

“Están construyendo una mente a nivel humano o superhumano, sin entender qué quiere, o qué piensa, o la manera en que piensa”, advirtió Coxon.

En un momento de feroz competencia global por el dominio de la IA, Coxon también instó a la cooperación entre Estados Unidos y China, los dos países que lideran la contienda, para desacelerar y abordar la seguridad.

“Espero que la gente que en China está viendo los mismos problemas que nosotros, cuando trata de construir la misma tecnología, llegue a la misma conclusión de que tiene que hacerse de manera mesurada, y así debería ser fácil cooperar en algún tipo de desaceleración mutua”, añadió Coxon.

De lo contrario, advirtió, “corremos el riesgo de correr la misma carrera con China, lo cual podría ser igual de peligroso”.

Un asesor de la Casa Blanca cuestiona a líderes de IA sobre regulación

El fundador e inversionista tecnológico David Sacks respondió a los llamados de los líderes de IA a la regulación con una publicación en redes sociales en la que los cuestionó. Sacks, copresidente de un consejo asesor de la Casa Blanca sobre ciencia y tecnología, dijo que Amodei y otros son quienes están marcando el ritmo del desarrollo.

Sacks afirmó que ellos tienen el poder de desacelerar el desarrollo por su cuenta.

“La manera más fácil de no construir superinteligencia es que ustedes acuerden no crearla”, escribió Sacks.

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Hassett fue entrevistado en el programa “State of the Union” de la cadena CNN; Johnson apareció en CNN y en “Meet the Press” de NBC; Coxon estuvo en NBC y en “This Week” de ABC; y Jeffries estuvo en ABC.

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Tang reportó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP