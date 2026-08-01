Trump insiste en que los daños al estanque reflectante en Washington fueron causados por vándalos

El monumento a Washington al fondo, tras el estanque reflectante, hoy drenado, del monumento a Lincoln, el miércoles 29 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul) AP

En un escrito judicial presentado el viernes, la oficina de Pirro pidió retirar los cargos penales contra un ex atleta olímpico, David Hearn, a quien se había acusado de dañar deliberadamente el estanque después de que pasara por una renovación de cara a la celebración del 250mo aniversario de la independencia del país el mes pasado.

En una publicación en redes sociales, el mandatario reconoció que “podría haber habido alguna dificultad del contratista” en la instalación del nuevo revestimiento del estanque. Pero sigue insistiendo en que “¡el daño principal fue causado por VÁNDALOS!”.

“Estoy en desacuerdo al 100% con Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, sobre el estanque reflectante”, añadió Trump en su publicación.

La desestimación fue un vergonzoso revés para un Departamento de Justicia que había repetido las afirmaciones de Trump y había presentado el caso como una rendición de cuentas por daños en un monumento emblemático de Washington, un proyecto personal del presidente quien, sin aportar pruebas nuevas claras, siguió alegando el sábado que la mayor parte del daño al estanque fue causada por vándalos.

En su escrito judicial de 20 páginas divulgado el viernes, los abogados del gobierno señalaron que documentos adicionales proporcionados por el Departamento del Interior desde la acusación formal contra Hearn muestran que el daño fue el resultado de una instalación fallida por parte de un contratista, así como de “la prisa por completar el proyecto antes de los eventos asociados con la celebración America 250 en las semanas alrededor del Día de la Independencia de 2026”.

Además, una inspección visual reciente reveló daños en todo el estanque, incluso en el centro —donde, según los fiscales, es poco probable que un vándalo hubiera intentado despegar el revestimiento.

A Hearn, ex competidor olímpico de canotaje, se le acusó de arrancar un trozo cuadrado de 60 cm (dos pies) del revestimiento del estanque.

“Dada toda esta información recién descubierta, es difícil atribuir al vandalismo el daño generalizado al estanque reflectante, y mucho menos establecer ese hecho más allá de toda duda razonable”, afirmó Pirro, designada por Trump, en su escrito, en el que pidió a un juez que desestimara formalmente el caso.

Trump también publicó el sábado un video de casi cuatro minutos que parece haber sido tomado por una cámara de seguridad, en el que se ve a tres personas con las manos en el estanque, una de ellas, durante un periodo prolongado.

El presidente sostuvo que el video muestra que “¡se está cortando material con un cuchillo o un cúter, para que todos lo vean!”.

A partir del video, que parece grabado desde cierta distancia, no queda claro que haya ocurrido algún acto vandálico. También se ve a trabajadores de pie cerca y no parece que noten a las personas metiendo las manos en el agua.

En mayo, Trump anunció planes para embellecer el estanque reflectante esta primavera. Se drenó el agua y el mandatario ordenó que el fondo se pintara con lo que llamó “azul bandera estadounidense”.

Pero surgieron problemas a los pocos días de completarse el proyecto, cuando se empezaron a desprender trozos del nuevo revestimiento.

Trump culpó de inmediato al vandalismo. Y el Servicio de Parques Nacionales reportó a la Policía de Parques de Estados Unidos un incidente del 9 de junio en el que afirmó que el nuevo revestimiento del estanque fue cortado con un cuchillo afilado o una navaja.

Los trabajos en el estanque reflectante son apenas uno de los varios proyectos que Trump ha encabezado en la capital del país. De manera más destacada, demolió el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 400 millones de dólares y planea construir un imponente arco entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP