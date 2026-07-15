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Trump: ICE debe seguir parando autos tras tiroteos recientes, pese a nueva política

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debería continuar con las detenciones de tráfico tras los recientes tiroteos mortales, lo que parece contradecir una nueva política para suspenderlas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 14 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 14 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

En la madrugada del miércoles, Trump escribió en su red social que ICE está “haciendo un GRAN trabajo, uno que tiene que hacerse”.

El presidente republicano sostiene que, para expulsar a los delincuentes que, según él, fueron admitidos en el país bajo el anterior gobierno demócrata, “debemos ser fuertes, duros e inteligentes y NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces de ICE para combatir el crimen: ¡LA DETENCIÓN DE TRÁFICO!”.

“En cuanto lo hagamos, estaremos jugando directamente a favor del delincuente”, agregó Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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