Trump emite su voto anticipado en Florida para las elecciones de medio mandato

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El presidente Donald Trump habla con la prensa después de votar de forma anticipada para las elecciones legislativas de 2026, el sábado 24 de octubre de 2026, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

Trump y la primera dama Melania Trump llegaron juntos a su centro de votación en West Palm Beach, después de que el presidente pasó la mañana en su campo de golf. Trump ha sido criticado en otras ocasiones por votar por correo a pesar de sus críticas de larga data contra ese método de sufragio.

Al preguntársele si votó siguiendo la línea del partido, Trump respondió: “Totalmente”.

Al hablar con periodistas en el lugar de votación, Trump defendió nuevamente el anuncio del candidato republicano a la gubernatura de Ohio, Vivek Ramaswamy. El anuncio ha recibido una fuerte reacción negativa por incluir a la distanciada madre de su rival demócrata, la doctora Amy Acton, quien perdió la custodia de sus hijos después de que su esposo, el padrastro de los niños, fue acusado formalmente de violar a Acton cuando ella tenía 12 años.

Trump también defendió su decisión de girar instrucciones para presentar una demanda con el objetivo de bloquear la certificación de la contienda al Senado federal en Alaska en caso de que el republicano Dan Sullivan caiga derrotado debido a la inclusión en la boleta de un segundo candidato llamado Dan Sullivan.

Sobre la guerra en Irán, declaró: “Tal vez tenga que acabarla. O quizá lleguen a un acuerdo, pero no estoy seguro. De cualquier manera, ganamos”.

A Melania Trump, quien esta semana negoció un alto el fuego humanitario entre Rusia y Ucrania en Oleshky, una devastada ciudad ucraniana bajo ocupación de Moscú, se le preguntó si podría viajar a Ucrania.

“Ya veremos”, respondió. En Florida, Trump ha expresado su apoyo al representante republicano Byron Donalds, quien se enfrenta a David Jolly, un republicano que pasó a ser independiente y luego demócrata, para tomar el lugar del gobernador Ron DeSantis, quien agotó su límite de periodos. También ha hecho campaña por la senadora republicana Ashley Moody, quien se presenta para completar los últimos dos años del periodo anterior en el Senado del secretario de Estado, Marco Rubio, frente a la legisladora estatal progresista Angie Nixon. ___ Colvin informó desde Nueva York. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP