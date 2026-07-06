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Trump dice que Walmart bajó precios porque él lo pidió; la empresa no menciona un rol del gobierno

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos Donald Trump intentó atribuirse el lunes los recientes recortes de precios en Walmart, pero un comunicado de la compañía no hizo ninguna mención de la participación del gobierno en su decisión.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump durante un almuerzo en La Rosaleda de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente de Estados Unidos Donald Trump durante un almuerzo en La Rosaleda de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

El mandatario ha enfrentado críticas públicas debido al aumento de la inflación durante su gestión, después de un incremento inicial en los precios luego de la decisión de Trump de implementar una estricta política arancelaria y, posteriormente, con el inicio de la guerra contra Irán a finales de febrero. El presidente calificó una reciente medida bipartidista para reducir los costos de la vivienda como “un bostezo” e intentó culpar a los demócratas de la persistente inflación.

De cara a las elecciones legislativas de noviembre en donde se disputará el control del Congreso, Trump ha buscado etiquetar a los demócratas de comunistas que harían que el gobierno interfiriera con las empresas privadas. Pero en su publicación del lunes en redes sociales sobre Walmart, afirmó que la compañía había bajado sus precios a solicitud de su gobierno.

“Se me acaba de informar que uno de los mejores, más grandes e inteligentes minoristas de Estados Unidos, Walmart, bajará los precios, y mucho, a petición de mi gobierno para celebrar el 250.º cumpleaños de nuestro gran país”, afirmó Trump. “Walmart, en particular, reducirá el precio de una libra (450 gramos) de carne molida en casi un 15%, entre muchos otros productos”.

Walmart se ha beneficiado en buena parte de la creciente inflación durante el mandato de Trump, ya que los consumidores han recurrido a sus tiendas y a su sitio web en busca de precios más bajos, según sus resultados trimestrales más recientes de mayo pasado.

La empresa señaló el lunes en un comunicado dado a conocer después de la publicación del presidente que sus rebajas en Walmart y Sam’s Club “tienen como objetivo ayudar a clientes y socios a aprovechar al máximo” la temporada de verano. No se mencionó ninguna interacción con el gobierno y la compañía no hizo comentarios públicos sobre las declaraciones del mandatario.

El comunicado destacó la baja de precios en productos como carne molida, maíz, cerezas rojas, helado, papas fritas y productos de Coca-Cola y Pepsi.

La inflación de los precios al consumidor ha subido un 4,2% en los últimos 12 meses, un nivel mucho mayor a la tasa del 3% que heredó Trump, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Algunas presiones inflacionarias podrían aliviarse después de que un acuerdo provisional de alto el fuego con Irán ha conducido a una baja en los precios del petróleo, gracias a que más buques petroleros han podido navegar por el estrecho de Ormuz.

Trump ha usado célebremente a Walmart como un barómetro del consumidor estadounidense, y en mayo de 2025 le dijo a la empresa que necesitaba “tragarse” el costo de los aranceles que había impuesto de manera unilateral.

“Walmart debe dejar de intentar culpar a los aranceles como el motivo para aumentar sus precios en toda la cadena”, publicó Trump hace poco más de un año. “Walmart ganó miles de millones de dólares el año pasado, mucho más de lo esperado. Entre Walmart y China deberían, como se dice, ‘tragarse los aranceles’, y no cobrarle nada a sus valiosos clientes. ¡¡¡Estaré atento, y sus clientes también!!!”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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