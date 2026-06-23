Trump dice que seis personas han sido arrestadas por daños en estanque reflectante

En una publicación en redes sociales, Trump sostuvo, sin aportar pruebas, que había un “corte de 350 pies” (106 metros) en la pintura, mientras el gobierno enfrenta un plazo autoimpuesto para arreglar la fallida renovación antes de la celebración del 250º aniversario del país la próxima semana.

Trump indicó que otras siete personas recibieron citaciones por dañar el estanque. “Esto fue hecho de manera deliberada y criminal, y alguien tuvo que trabajar muy duro, probablemente en la oscuridad de la noche, para crear una condición así”, escribió Trump.

La Policía de Parques y el Departamento del Interior no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la afirmación de Trump.

The Associated Press verificó que un hombre fue arrestado después de tocar la pintura, que ya se estaba desprendiendo, mientras trabajadores federales intentan lidiar con una proliferación de algas en el agua. El revestimiento se instaló como parte del proyecto para reparar el estanque, de un siglo de antigüedad, que incluyó una nueva capa en el fondo de un color que Trump ha bautizado como “azul bandera estadounidense”.

Trump señaló que “parte del agua” será drenada del estanque “ya sea inmediatamente antes o después del Cuatro de Julio, para hacer la reparación permanente”.

No estaba claro, a partir de su publicación, cuál sería la escala, el alcance o el costo de la reparación permanente.

Miembros de la Guardia Nacional y la Policía de Parques han estado patrullando el estanque después de que Trump insistiera en que los vándalos fueron responsables del daño al revestimiento.

Trump presentó las mejoras originales como destinadas a limpiar, embellecer y reforzar un sitio icónico que, según él, se había vuelto deteriorado y sucio por la negligencia de presidentes anteriores. Las algas han afectado al estanque durante un siglo, y Trump insistió en que el recubrimiento “azul bandera estadounidense” recién instalado, que él mismo seleccionó, convertiría el estanque en una extensión reluciente a lo largo del National Mall.

Sin embargo, a las pocas semanas de que Trump declarara completada la rehabilitación, el agua se vio afectada por una intensa proliferación de algas verdes que enturbió el recubrimiento del estanque. El viernes se observó un trozo de revestimiento, de unos 37 centímetros cuadrados (4 pies cuadrados), flotando parcialmente en el estanque. The Associated Press vio piezas adicionales en el agua el lunes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP