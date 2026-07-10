Trump deja sin firmar ley bipartidista de vivienda en protesta contra el Senado

El presidente Donald Trump habla con reporteros a bordo del Air Force One tras aterrizar en la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en RAF Mildenhall, en Suffolk, en el este de Inglaterra, el miércoles 8 de julio de 2026. (AP Foto/Alex Brandon) AP

“No firmaré el Proyecto de Ley de Vivienda, que ha sido plenamente aprobado por el Congreso y enviado a la Casa Blanca, en PROTESTA por el hecho de que el Senado de Estados Unidos no es capaz de aprobar LA LEY SAVE AMERICA”, publicó Trump en redes sociales.

El mandatario tenía 10 días hasta la fecha límite del viernes para firmar el proyecto de ley, emitir un veto o permitir que la medida entrara en vigor sin su firma. Ha optado por dejar que la medida se convierta en ley sin su aprobación expresa, lo que socava las afirmaciones de su gobierno de que considera una prioridad combatir la inflación.

El rechazo de Trump a la legislación bipartidista de vivienda agrava las tensiones con su propio partido en un año de elecciones intermedias y frena sus esfuerzos por abordar una preocupación clave de los votantes sobre el aumento de los costos. Su publicación llega más de una semana después de que cancelara los planes de firmar la legislación bipartidista, al anunciar que la estaba usando como palanca en su impulso por una estricta ley de identificación de votantes.

La Ley 21st Century ROAD to Housing busca reducir el costo de la vivienda e impulsar una mayor construcción de hogares. Es el esfuerzo federal más amplio en décadas para abordar los problemas de asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos, ya que las regulaciones estatales y locales han dificultado la construcción de viviendas en muchas de las comunidades que también son fuentes de crecimiento del empleo y de oportunidades económicas. Economistas de la Casa Blanca estimaron a principios de este año que existe una escasez nacional de 10 millones de viviendas, y el proyecto de ley podría ayudar a cerrar una parte de esa brecha.

Pero Trump calificó el proyecto de ley como “un bostezo” y “tan poco importante” en comparación con una legislación que exigiría prueba de ciudadanía para todos los votantes.

Sorprendió a legisladores republicanos el 24 de junio cuando, poco antes de una ceremonia de firma prevista en el Capitolio, anunció que no aprobaría el proyecto de ley hasta que los legisladores aprobaran primero la legislación electoral.

Ese proyecto, la SAVE America Act, no cuenta con suficiente apoyo republicano para aprobarse.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, representante republicano por Luisiana, dijo, después de enviar el proyecto de ley de vivienda a la Casa Blanca, que le comentó a Trump que debía conseguir “el marcador negro más grueso que tenga y firmar su nombre bien grande en eso”.

“Espero que sí lo firme”, dijo Johnson entonces a los periodistas. “Si no lo hace, de todos modos es ley. Aun así, lo celebraremos”.

También dijo que entendía que Trump intentaba dejar claro que el proyecto de ley electoral es la máxima prioridad. “Y creo que lo está haciendo de manera muy efectiva”, señaló Johnson.

Aun así, la decisión de Trump de no firmar el proyecto de ley les dio a los demócratas una oportunidad para criticarlo en el tema de la asequibilidad.

“Sus prioridades no podrían ser más claras: costos más altos para las familias y más poder para él mismo”, escribió en X el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

El proyecto de ley de vivienda fue aprobado en el Senado por 85 votos a favor y 5 en contra, y la Cámara lo aprobó por 358 a 32.

Esa legislación busca recortar normas federales de vivienda, reducir las revisiones ambientales, agilizar la construcción de viviendas y limitar la capacidad de las corporaciones para comprar casas unifamiliares.

El proyecto de ley no aborda todas las causas de los problemas de vivienda del país, como la escasez de trabajadores de la construcción, el aumento de los costos de los seguros, y salarios que no han subido lo suficientemente rápido para inquilinos y compradores.

Sin embargo, ha recibido apoyo de la industria inmobiliaria y de defensores de la vivienda.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos ha impulsado los recientes desafíos de asequibilidad, ya que el alza vertiginosa de los precios ha mantenido fuera a posibles compradores. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó el jueves que el precio medio de venta aumentó un 1,8% en junio respecto de un año antes, hasta alcanzar 440.600 dólares, un máximo histórico en datos que se remontan a 1999.

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El periodista de The Associated Press Kevin Freking contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP