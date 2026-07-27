Trump defenderá su política económica en Michigan, donde los aranceles canadienses dolerán

El presidente Donald Trump lanza una gorra con el lema "Trump 2028" en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Waldorf Astoria, Washington DC, el 24 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.) AP

Trump visitará una instalación de General Motors en Milford, donde hay pistas y campos de pruebas para nuevos modelos y vehículos. La votación anticipada ya está en marcha para las primarias de Michigan del 4 de agosto, que incluyen encarnizadas disputas por la nominación en los dos principales partidos políticos.

El republicano Mike Rogers no tiene oposición en las primarias al Senado, pero la contienda republicana por la gobernación enfrenta al legislador John James, respaldado por Trump, contra Perry Johnson, un empresario convertido en político que ha lanzado campañas sin éxito anteriormente, incluida una para presidente en 2024.

Johnson ahora intenta presentarse a sí mismo a imagen del presidente, pese a no haber conseguido su respaldo. Incluso está organizando un “Trump Tailgate” afuera del evento de Trump en GM.

Mientras tanto, las primarias demócratas al Senado entre la representante Haley Stevens y el progresista Abdul El-Sayed han llamado la atención nacional por el derecho a enfrentar a Rogers, quien fue derrotado por estrecho margen por la senadora demócrata Elissa Slotkin en 2024.

Michigan fue uno de los campos de batalla de 2024 que Trump ganó después de que el estado respaldó al demócrata Joe Biden en 2020. Pero partes de la economía del estado se han visto afectadas por los aranceles del presidente, incluidos los aplicados a autos importados y autopartes.

Una nueva ronda de fuertes gravámenes a las importaciones ya está entrando en vigor para decenas de socios comerciales de Estados Unidos. Pero Trump ha señalado específicamente a Canadá con aranceles de hasta 50% sobre una amplia gama de sus productos, incluidos los autos.

El presidente visitará el condado Oakland, que abarca gran parte de los suburbios del norte de Detroit. Antes un bastión republicano, se ha inclinado cada vez más hacia los demócratas, al respaldar a Biden frente a Trump en 2020 y a la vicepresidenta Kamala Harris frente a Trump cuatro años después.

La Casa Blanca afirma que Trump destacará haber generado empleos manufactureros e inversión extranjera en Estados Unidos, al tiempo que sostendrá que sus políticas y su liderazgo han impulsado la industria automotriz.

La portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, manifestó en un comunicado que “el presidente se comprometió a que los trabajadores de Michigan volvieran a trabajar, y lo está haciendo”.

Sin embargo, la economía de Michigan depende en gran medida de Canadá, lo que significa que los nuevos aranceles —sumados a una inflación que sigue alta y a los precios de la gasolina que vuelven a subir a medida que se agrava la ya impopular guerra en Irán— han creado preocupaciones económicas adicionales en todo el estado.

Eso ocurre en un momento en que los votantes de todo el país ya estaban cada vez más insatisfechos con la gestión de Trump en materia económica.

Jason Roe, exdirector general del Partido Republicano de Michigan que intentó sin éxito distanciarlo del movimiento “Make America Great Again” de Trump en 2021, dijo que, más que coincidir con su nueva ronda de aranceles, la visita de Trump responde a que Michigan tiene unas primarias relativamente tardías y busca asegurar que James obtenga la nominación.

Pero Roe también pronosticó que era un riesgo para el presidente vincularse tan estrechamente con los principales republicanos antes de las elecciones generales, y lo calificó como “kriptonita para los votantes de noviembre”.

Trump, quien ganó la Casa Blanca con la promesa de abaratar el costo de vida, también ha visto caer sus índices de aprobación, lo que significa que los asuntos del día a día podrían ser un lastre para los republicanos que intentan mantener el control del Congreso después de las elecciones del 3 de noviembre.

“Estamos contentos de tener al presidente aquí, haciendo campaña con los republicanos. Creemos que pone de relieve que lo único que les importa es Donald Trump y se niegan a plantarle cara”, aseguró Curtis Hertel, presidente del Partido Demócrata de Michigan. “Nos beneficia cada vez que el presidente está aquí porque es increíblemente impopular”.

EEUU y Canadá han discutido por un nuevo puente fronterizo

La Corte Suprema anuló muchos de los amplios aranceles de Trump, pero su administración ha intentado encontrar maneras de sortear eso, incluso al argumentar que puede imponerlos a Canadá porque ese país está discriminando las exportaciones estadounidenses de productos, incluidos los automóviles.

Pero la ronda más reciente de aranceles de Trump llegó después de que expresó frustración con Canadá por haber tomado represalias e impuesto sus propios gravámenes a importaciones estadounidenses en respuesta a los aranceles iniciales de Trump el año pasado. Trump lanzó la primera ronda tras alegar que Ottawa debería hacer más para detener el contrabando de fentanilo.

Es el tercer viaje de Trump a Michigan en su segundo mandato.

En enero, visitó una planta de Ford en Dearborn y se dirigió al Detroit Economic Club, ofreciendo una defensa de los aranceles incluso cuando líderes de la industria automotriz los culpaban de aumentar el costo de hacer negocios. La protesta pública es parte de la razón por la que Trump extendió reembolsos a las automotrices nacionales sobre algunos aranceles a autopartes importadas.

El presidente marcó los primeros 100 días de su segundo mandato con un mitin en Warren, donde básicamente mencionó agravios que arrastraba desde la campaña de 2024, incluso burlándose de cómo podría verse Biden en traje de baño.

Su visita más reciente coincide con tensiones entre su administración y Canadá que han empañado la apertura de un nuevo puente que conecta Detroit y Windsor, Ontario.

Canadá celebró su propio evento el viernes para elogiar la apertura del Puente Internacional Gordie Howe, de 4.700 millones de dólares, en lugar de una celebración prevista con funcionarios de Estados Unidos, después de que Trump anunció los nuevos aranceles a Canadá.

Una ceremonia conjunta anterior se había programado para junio, pero se canceló después de que Trump sugirió que Estados Unidos quería un acuerdo “mejor” sobre el puente, del que es copropietario con Canadá.

Eso finalmente condujo a un acuerdo para dividir los peajes que se suponía permitiría la celebración conjunta reprogramada entre ambos países —hasta que los nuevos aranceles también descarrilaron eso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP