Trump culpa a Irán por ataque con dron a buque de carga en el estrecho de Ormuz

Varios residentes nadan en las aguas del estrecho de Ormuz mientras un pequeño bote de motor pasa frente a buques de carga cerca de Bandar Abbas, Irán, el miércoles 17 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) AP

Uno de los cuatro drones disparados contra el barco dañó su cubierta superior durante el ataque del jueves, pero el buque pudo continuar su trayecto, señaló Trump. Estados Unidos derribó los otros aparatos, agregó.

“Derribamos tres de ellos. Uno de ellos, supongo... no fallamos. Nadie lo vio venir”, afirmó.

El ejército británico informó el jueves que un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán, horas después de que Irán amenazara a las embarcaciones para que dejaran de usar la ruta. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido indicó que no se reportaron heridos.

El hecho ocurrió en un momento frágil para Estados Unidos e Irán, mientras trabajan para negociar un fin permanente de la guerra. Irán ha desafiado cada vez más a la región y a Estados Unidos por su control del estrecho de Ormuz, incluso con el actual acuerdo provisional que alcanzó con Washington la semana pasada.

El ataque al buque de carga ocurrió mientras una agencia marítima de Naciones Unidas iniciaba esta semana una operación para trasladar fuera del estrecho a barcos varados, usando una ruta alternativa, muy cerca de las costas de Omán, en lugar de navegar por la parte central del estrecho.

La Organización Marítima Internacional detuvo las evacuaciones tras el ataque y dijo el viernes que no se reanudarán hasta que haya garantías de que los otros barcos no serán atacados.

Unos 115 barcos pudieron salir del estrecho en los últimos días, y quedaron alrededor de 500 aún en la zona, dijo Arsenio Domínguez, secretario general de la agencia.

Se esperaba que la apertura del paso alternativo por el estrecho aliviara la presión sobre la economía mundial y eliminara la principal fuente de influencia de Irán en las conversaciones de paz que se desarrollan con Estados Unidos.

Washington y Teherán aún negocian los términos del acuerdo, que incluye asuntos como el paso de barcos por el estrecho y el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. En virtud del acuerdo provisional, ambas partes tienen 60 días para definir los detalles.

El ataque al buque de carga supone una prueba para el transporte marítimo

Analistas del sector marítimo señalaron que el ataque con drones ensombreció lo que había sido un creciente flujo de embarcaciones atrapadas que por fin salían del Golfo y un aumento del tránsito de petroleros que transportan crudo.

“Una semana de ampliación de la confianza comercial en el estrecho de Ormuz ha enfrentado su primera prueba importante”, escribió en X la empresa de datos marítimos Windward. Indicó que, aunque el estrecho sigue abierto operativamente con 43 tránsitos registrados después del incidente, “el ritmo de normalización se ha desacelerado”.

El miércoles, antes del ataque con drones del jueves, 78 embarcaciones transitaron el estrecho, la cifra más alta desde que comenzó la guerra, aunque por debajo de los promedios previos al conflicto, de 130 o más por día.

Al menos dos petroleros dieron media vuelta mientras intentaban transitar el estrecho por la ruta respaldada por Naciones Unidas cerca de Omán, después de que Irán insistiera en que las embarcaciones usaran únicamente las rutas aprobadas por Teherán, según datos marítimos y la firma de análisis Lloyd’s List Intelligence.

Más de dos docenas de barcos seguían transitando por la ruta meridional del estrecho después del ataque, informó Lloyd’s el viernes.

Líbano e Israel dan un paso hacia la paz

Embajadores de Israel y Líbano anunciaron un acuerdo el viernes, descrito como un paso hacia la paz tras meses de conflicto entre tropas israelíes y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

Nada Hamadeh, embajadora de Líbano en Estados Unidos, calificó el marco como un avance para “permitir que nuestra gente regrese a su tierra y dejar que todos los libaneses vivan en paz, seguridad y prosperidad”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el plan era un “gran logro” para Israel.

“Lo más importante, ante todo, es que Israel permanecerá en la zona de seguridad en el sur de Líbano”, afirmó, y añadió que se quedarán hasta que Hezbollah sea desarmado y ya no represente una amenaza para Israel.

Alerta de misil sobresalta a Dubái

Una alerta de misil en Emiratos Árabes Unidos provocada por un fallo técnico ocurrido el viernes subrayó las tensiones persistentes en la región y sobresaltó a muchas personas en la ciudad-estado de Dubái.

Poco después de la alerta, los emiratíes dijeron que hubo una llamada telefónica entre el ministro de Exteriores, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Según informes, el jeque Abdullah le dijo a Araghchi que Emiratos Árabes Unidos “enfatizó la importancia del pleno compromiso” con el acuerdo provisional entre Irán y Estados Unidos.

“La diplomacia seria y el diálogo responsable son el camino óptimo para abordar todas las crisis regionales e internacionales”, indicó.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Los periodistas de The Associated Press Ben Finley en Washington, David McHugh en Frankfurt, Alemania, y John Seewer en Toledo, Ohio, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP