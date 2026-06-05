Trump confirma asistencia al 3er juego de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con reporteros a bordo del Air Force One en camino a la Base Aérea Andrews, en Maryland, el viernes 5 de junio de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

“Pueden verlo por televisión”, les dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el viernes, mientras volaba a Wisconsin para un evento con agricultores, después de que le preguntaran por las entradas que han llegado a costar hasta 8.000 dólares cada una cuando los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio se enfrenten en Manhattan por primera vez en la serie.

Trump también señaló que, si los Knicks no tuvieran éxito —como no lo han tenido en la mayoría de las temporadas desde la última vez que avanzaron a las finales en 1999—, “podrías ir muy fácilmente”.

El presidente de Estados Unidos, por supuesto, no tiene que comprar entradas para asistir a grandes eventos deportivos. Trump ha ido a muchos en su segundo mandato, incluido el Super Bowl de 2025, la Daytona 500 y la Ryder Cup.

Pero un eje central de su campaña de reelección fue la promesa de domar la inflación y bajar el precio de los comestibles y otros elementos esenciales del costo de vida. Cada vez ha enfrentado más presión para cumplir ese compromiso a medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre —y mientras la guerra en Irán ha provocado un alza de los precios de la gasolina y ha sacudido los mercados mundiales de materias primas, lo que ha avivado nuevos temores sobre la inflación y la fortaleza de la economía de Estados Unidos.

Aficionado de los Knicks desde hace mucho tiempo, Trump comentó en el Air Force One que vio el Juego 1, que Nueva York ganó 105-95 en San Antonio. “Creo que los Knicks tienen un equipo increíble por la forma en que jugaron”, afirmó.

“Empezaron lentos y se fue haciendo cada vez más fuerte”, añadió Trump, quien luego apuntó a Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns cuando le pidieron que nombrara a su jugador favorito del equipo.

También le preguntaron a Trump sobre la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, por haber permanecido con los brazos cruzados durante el himno nacional antes del primer juego. Eso desató una tormenta conservadora en internet, aunque Wembanyama es francés, lo que significa que no se estaba interpretando el himno de su país.

Trump elogió a Wembanyama y dijo que “parece que va a ser un gran jugador”. Pero evitó pronunciarse sobre la controversia del himno nacional, al sugerir que no había visto a Wembanyama con los brazos cruzados.

“¿Eso fue lo que hizo? ¿Qué quiso decir con eso?”, preguntó Trump, antes de recomendar que los reporteros buscaran la respuesta del propio Wembanyama.

La confirmación de Trump de que asistirá al tercer juego se produce después de que el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijera el miércoles que una aparición presidencial en un partido de las finales podría ser un factor de unión en “nuestra sociedad cada vez más dividida”.

“Crea una sensación de conexión entre las personas”, expresó Silver. “Crea un sentido de pertenencia, y yo lo siento todos los días”.

___

Weissert informó desde Washington.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP