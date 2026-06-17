Trump concluye cumbre de G7 con escepticismo en casa y nervios en el extranjero por plan sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes posan para una foto en la cumbre del G7, el 16 de junio de 2026, en Evian-les-Bains, Francia. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Trump y los demás mandatarios pondrán fin a las conversaciones formales entre las principales naciones industrializadas en un complejo turístico a orillas de un lago en los Alpes franceses con sesiones sobre el futuro de la inteligencia artificial y el fomento del crecimiento económico.

El líder estadounidense también tiene previsto hacer una parada en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, para una cena fastuosa antes de regresar a Washington.

Pero antes, Trump intenta acallar el escepticismo sobre el acuerdo con Irán, una tarea complicada dado que ni la Casa Blanca ni Teherán han hecho público el texto del pacto. También enfrenta el nerviosismo de su aliado clave, Israel, con respecto a poner fin al conflicto bajo estos términos.

“Es un gran documento”, dijo Trump acerca del memorando que aún no se ha revelado, aunque está previsto que funcionarios estadounidenses e iraníes lo firmen en una ceremonia formal el viernes en un impresionante complejo turístico a orillas del lago de Lucerna, en Suiza.

“Esto es lo que dice: Irán nunca tendrá un arma nuclear. No podrá comprarla ni desarrollarla, no tendrá un arma nuclear. Y yo diría que eso es aproximadamente el 99,9% de lo que yo quería”, afirmó.

Pero Trump tendrá que seguir tratando de convencer. Algunos miembros de su partido dudan de que el pacto al que ha llegado sea lo suficientemente sólido como para neutralizar el programa nuclear de Irán. Al mismo tiempo, enfrenta a una comunidad internacional inquieta que espera que cumpla su promesa de que el acuerdo reabrirá el estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros y lo mantendrá abierto.

Qué incluye el acuerdo

Funcionarios de la Casa Blanca y de la República Islámica han ofrecido en ocasiones interpretaciones contradictorias acerca del contenido del acuerdo.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, apuntó que la ocupación continuada por parte de Israel del sur de Líbano —donde las fuerzas israelíes han estado atacando a combatientes del grupo político-paramilitar Hezbollah respaldados por Teherán— violaría el pacto.

“Sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que ocuparon durante esta guerra, la guerra no ha llegado plenamente a su fin”, declaró Araghchi.

Trump, por su parte, dijo a reporteros el martes que no creía que un ataque de Israel a Hezbollah fuera a hundir necesariamente el acuerdo, aunque señaló que no estaba “contento con la manera en que Israel se ha comportado con Líbano y con Hezbollah”.

“Esto no tiene fin”, comentó refiriéndose a la estrategia de Israel. Los ataques de su ejército en Líbano han matado a casi 4.000 personas, incluyendo cientos de civiles, y han desplazado a más de un millón desde el 2 de marzo. “Israel lleva combatiendo a Hezbollah demasiado tiempo, y está muriendo demasiada gente”.

Relación Trump-Modi, afectada por la guerra con Irán

También se espera que Trump se reúna con el primer ministro de India, Narendra Modi, el miércoles, en un momento turbulento en la relación entre los dos países, en parte por la guerra.

El encuentro se produce apenas una semana después de que tres marineros indios murieran en un ataque militar estadounidense contra un petrolero en el golfo de Omán, en medio del bloqueo estadounidense a los envíos de petróleo que pasan por el estrecho de Ormuz. El Ministerio de Exteriores de India ha protestado formalmente por el incidente.

Trump y Modi mantuvieron una relación cordial durante el primer mandato del estadounidense, pero se ha vuelto más complicada desde su regreso a la Casa Blanca.

Trump elevó los aranceles a India, antes de reducirlos, por su dependencia del petróleo ruso barato, y la guerra con Irán ha interrumpido los suministros de energía hacia India. En Nueva Delhi también hay cierta inquietud porque los recientes esfuerzos de Trump por forjar una tregua comercial con el presidente de China, Xi Jinping, podrían socavar el atractivo de India como entro alternativo de manufactura.

El mandatario estadounidense también se reunirá el miércoles con el presidente de Egipto, Abdel-Fattah el-Sissi, uno de los tres líderes de Oriente Medio que asisten a la cumbre por invitación de su anfitrión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Los líderes del G7 se reunieron el martes con el-Sissi, así como con el emir gobernante de Qatar y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, para un almuerzo de trabajo. Hablaron sobre el desarrollo de rutas de suministro energético fuera del golfo Pérsico, incluida la vía egipcia.

Antes de la guerra con Irán, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializaban en el mundo pasaba por el estrecho de Ormuz, un cuello de botella marítimo que Irán ha cerrado de facto desde los primeros días del conflicto.

“Parte de las discusiones fueron ‘OK, ¿cómo podemos imaginar, financiar y construir infraestructura, a veces en la parte terrestre, que permitan eludir el trayecto del estrecho de Ormuz?’”, dijo en una entrevista el portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia, Pascal Confavreux.

Macron honrará a Trump con una cena en Versalles

Trump no ocultó el martes su entusiasmo por los planes de Macron de agasajarlo en el Palacio de Versalles para conmemorar el 250º aniversario de Estados Unidos el próximo mes.

Indicó que el opulento escenario para la cena entre los dos líderes fue un factor en su decisión de prolongar su estancia tras la cumbre.

El palacio fue la residencia de los reyes franceses desde la época de Luis XIV hasta Luis XVI. Con frecuencia recibe a jefes de Estado y dignatarios extranjeros.

“Soy fan de los lugares hermosos, y yo me iba por la tarde, y luego el presidente francés, que resulta ser un hombre muy agradable, me invitó a cenar en Versalles”, dijo Trump. “Y Versalles no es pan de oro; Versalles es auténtico. Y dije que me gustaría ir”.

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Madhani informó desde Ginebra. Los periodistas de Associated Press John Leicester en Evian-les-Bains, Jamey Keaten en Ginebra y Collin Binkley en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP