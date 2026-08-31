Trump aún insinúa postularse por tercera vez, pero habla más de la vida tras 2028

El presidente Donald Trump en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

Pero últimamente, Trump ha empezado a mostrar señales de que ni siquiera él cree realmente que habrá otra campaña.

En discursos recientes, el mandatario republicano ha comenzado a describir la vida después de la Casa Blanca cuando su mandato termine en enero de 2029, al vaticinar que estará en casa y se angustiará mientras su sucesor se atribuye el mérito de sus logros.

“Su próximo presidente dirá: ‘Qué gran trabajo hice’”, declaró Trump en un acto en Long Island, Nueva York, este mes. “Va a estar sentado por ahí, viendo televisión. Un verdadero inútil. A menos que voten republicano, claro”.

Que un presidente en funciones hable de convertirse en expresidente siempre es políticamente delicado. Pero con las elecciones de mitad de mandato a solo nueve semanas, Trump se acerca al punto de su presidencia en el que habrá cada vez más recordatorios de que su poder pronto menguará.

Estar dispuesto a decir que contempla una Casa Blanca sin él marca un cambio notable para Trump. Desde su primer mandato y prácticamente desde el momento en que ganó un segundo, ha dejado la puerta abierta a quedarse por más de ocho años.

“Dice varias cosas contradictorias a la misma vez”, observó Brian Kalt, profesor de derecho constitucional de la Universidad Estatal de Michigan. “Y eso le permite señalar sus propias palabras para respaldar cualquier cantidad de cosas mutuamente excluyentes”.

"Trump puede decir, 'Siempre dije que no iba a postularme’ o si decide que postularse, podría decir: ‘Bueno, ya saben, nunca dije que no lo haría’”, añadió el profesor.

Trump sugiere que su etapa posterior a la presidencia podría hacerlo llorar

La Casa Blanca desestimó las sugerencias de que los pensamientos de Trump se estén volcando cada vez más hacia la pospresidencia y el legado que dejará. La portavoz Olivia Wales declaró que él “lucha todos los días” para cumplir promesas de reducir el crimen violento, reforzar la frontera entre y bajar los precios de los medicamentos.

“El único legado que le preocupa al presidente Trump es hacer que Estados Unidos sea más grande que nunca”, sostuvo Wales.

Aun así, insinuar cómo será recordado es algo de lo que Trump de pronto habla mucho.

En un mitin reciente en Pensilvania, declaró: “Quienquiera que sea el próximo presidente, va a estar hablando de lo brillante que es como presidente. Y yo estaré en casa. Y estaré diciendo: ‘Ese hijo de...’, porque nosotros hicimos el trabajo”.

Una semana después en Georgia, Trump pronosticó que, una vez terminada su presidencia, “estaré sentado en casa”.

“Puede que esté llorando”, añadió el presidente, al argumentar que los demócratas podrían recuperar el Senado y eliminar las reglas del filibusterismo, lo que facilitaría impulsar su legislación.

Luego, en Michigan, Trump introdujo dudas sobre si estaba listo para entregar el Despacho Oval y mudarse de vuelta a Florida.

“En dos años y medio, puede que tengan un presidente diferente —puede que—”, dijo, enfatizando el “puede”.

“Estaré sentado en casa. Estaré leyendo los periódicos. Estaré viendo televisión”, expresó Trump, antes de lanzar una pulla contra su predecesor, el presidente Joe Biden. “Y tendré a algún tipo —como la última vez, un verdadero idiota— que se levante y diga: ‘Estamos haciendo negocios récord’”.

Trump sigue enviando señales mixtas

Pero aunque ha empezado a sugerir que dejará la presidencia, Trump también ha seguido coqueteando con una candidatura de reelección.

Al dirigirse a la cena reprogramada de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el mes pasado, Trump bromeó: “Al igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor” y que “la tercera vez será mejor todavía. Solo estoy bromeando”. Más tarde se puso una gorra de campaña de 2028 para terminar el discurso.

La 22ª Enmienda de la Constitución dice que nadie puede ser elegido presidente más de dos veces. Fue ratificada en 1951, seis años después de que el presidente Franklin Delano Roosevelt muriera, meses después de iniciar su cuarto mandato. Hasta Roosevelt, ningún otro presidente había desafiado la tradición de dejar el cargo tras dos mandatos que inició George Washington.

Aun así, Trump llevaba apenas un par de meses de regreso en la Casa Blanca cuando le dijo a NBC News: “Hay métodos que se podrían” usar para buscar un tercer mandato.

Reconoció que un método era ser compañero de fórmula del vicepresidente JD Vance en 2028 y luego hacer que Vance se hiciera a un lado si la dupla ganaba.

“También hay otros”, dijo entonces Trump, aludiendo a más opciones. Más tarde le comentó a la revista Time: “Hay algunas lagunas”, aunque también dijo que no creía en usarlas.

Desde entonces, el presidente ha usado a menudo sus publicaciones en redes sociales para promover logotipos de “Trump 2028” con su lema “Make America Great Again”.

Pero Trump también ha parecido en ocasiones tajante sobre la prohibición al reconocer recientemente ante reporteros: “Me encantaría postularme, pero la ley es muy fuerte”.

Kalt escribió sobre la posibilidad de que un presidente de dos mandatos regrese al cargo postulándose a la vicepresidencia en “Constitutional Cliffhangers: A Legal Guide for Presidents and Their Enemies”.

“La gente tiende a encontrar, en las palabras de Trump, lo que quiera oír”, señaló.

Trump podría estar tratando de resistirse a ser irrelevante

Los presidentes en su segundo mandato suelen ver disminuir su poder e influencia durante sus últimos dos años, en particular si su partido sufre grandes derrotas en las elecciones de mitad de mandato. Pero los comentarios de Trump también podrían ser una señal de que está pensando en consolidar su legado, una etapa a la que muchos de sus predecesores también llegaron.

“Todos, en particular cuando cruzan el punto medio de su segundo mandato, empiezan a pensar en el legado”, dijo Paul Begala, exasesor del presidente Bill Clinton.

“Todos se niegan a pronunciar esa palabra. Clinton y Bush ‘No se puede usar esa palabra’. Pero lo hacen”, afirmó Begala, en referencia a su antiguo jefe Clinton y al presidente George W. Bush. “Todos piensan en eso. Y el personal piensa en eso y el gabinete piensa en eso”.

En sus últimos dos años en el cargo, Clinton se volcó a intentar negociar un acuerdo de paz en Oriente Medio. Bush usó el lema “sprint to the finish” ("correr hacia la meta") durante el último año de su presidencia en 2008, y Biden adoptó una filosofía parecida después de abandonar su intento de reelección.

Trump se ha inclinado por moldear la Casa Blanca y el Gran Washington a su propia imagen, evocando sus días como promotor inmobiliario en el Nueva York de las décadas de 1970 y 1980.

Ha ordenado levantar un arco imponente cerca del Monumento a Lincoln y restauró fuentes de la ciudad, mientras construye un área de patio en el Jardín de las Rosas y un helipuerto en el césped de la Casa Blanca, además de añadir decenas de toques dorados al sobrio interior y exterior del edificio.

Y luego está el enorme salón de baile, a pesar de impugnaciones legales, un proyecto que el presidente dice que solo se completará a finales de 2028, poco antes de que deje el cargo.

“No es para mí, porque voy a estar aquí por un periodo muy corto” cuando el trabajo esté terminado, les dijo Trump recientemente a reporteros en el Despacho Oval. “Estaré ahí cuatro, cinco, seis meses. Esto es para futuros presidentes”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP