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Trump arremete contra la Corte Suprema por no limitar el voto por correo postal

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra la Corte Suprema el martes después de que esta rechazó su intento de restringir el voto por correo postal en las elecciones de mitad de mandato de este año, al afirmar que los magistrados que se le opusieron “no son las personas a las que entrevisté”.

El presidente Donald Trump camina desde el helicóptero presidencial Marine One hasta su limusina al llegar al Ellipse, justo afuera de la Casa Blanca, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana)
El presidente Donald Trump camina desde el helicóptero presidencial Marine One hasta su limusina al llegar al Ellipse, justo afuera de la Casa Blanca, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana) AP

La administración Trump hizo un intento de última hora para que el Servicio Postal desempeñara un papel central a la hora de decidir quién podría recibir una boleta electoral por correo. Pero funcionarios electorales estatales argumentaron que no había tiempo suficiente para hacer los cambios para las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre — y manifestaron que sus sistemas ya eran seguros y precisos.

El tribunal dictaminó a última hora del lunes, en una orden de emergencia, que las restricciones probablemente perderán en los tribunales, al menos para las elecciones de este año.

“La incapacidad y falta de voluntad de la Corte para hacer lo correcto por nuestro país quedará registrada, de una manera muy negativa, en los anales de la Historia”, escribió Trump en una extensa publicación en redes sociales el martes. “Esta Corte Suprema es intimidada y presionada por la Izquierda Radical para tomar decisiones que han hecho retroceder a Estados Unidos al menos cien años”.

Los jueces Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh fueron nominados por Trump en su primer mandato, pero fallaron en su contra el lunes.

“Estas no son las personas a las que entrevisté para servir en la Corte Suprema de Estados Unidos; son apenas una sombra de lo que eran originalmente”, expresó el mandatario y añadió que el tribunal “le está costando a Estados Unidos billones de dólares con fallos sorprendentemente malos, de una magnitud tal que no será fácil que nuestro país pueda recuperarse o sanar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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