Trump amenaza con más ataques a Irán y otras noticias en Oriente Medio

Kuwait afirmó horas después el sábado que respondió a una nueva ronda de ataques con drones procedentes de Irán, mientras un petrolero fue alcanzado en la estratégica vía marítima.

Por su parte, Israel lanzó una intensa ofensiva contra la Franja de Gaza después de que el grupo insurgente palestino Hamás aceptó desarmarse.

En declaraciones a reporteros durante una reunión con miembros de su gobierno en el retiro presidencial de Camp David, en Maryland, Trump dijo el viernes que “solo queremos ganar” en Irán y dio a entender que esperaba que la acción militar del Pentágono continuara por algún tiempo.

Afirmó que Estados Unidos golpeará a la República Islámica “muy duro” hasta que ya no puedan más.

Más tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, volvió a manifestar la frustración del gobierno estadounidense, acusando a Teherán de haber firmado un memorando de entendimiento con Washington para una tregua el mes pasado, que rápidamente “incumplió, disparando contra barcos comerciales y matando a soldados estadounidenses”.

“El presidente Trump no se va a quedar de brazos cruzados y permitir que se produzca este comportamiento terrorista”, apuntó Leavitt en un comunicado el viernes por la noche. “Irán seguirá pagando hasta que se sienten a la mesa de una forma que el Trump considere significativa”.

Nuevos ataques a Kuwait y contra la navegación

El ejército de Kuwait dijo el sábado que sus fuerzas estaban respondiendo a ataques con drones, que formaban parte de la campaña de agresión de Irán al país.

En un comunicado, el mayor general Saud Abdulaziz Al-Otaibi, portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, indicó que los aviones no tripulados alcanzaron “varias instalaciones vitales”, incluida una estructura gubernamental en el norte del país. Añadió que no hubo víctimas.

La Marina británica dijo el sábado que un petrolero fue alcanzado y que hubo otra explosión cerca de otra embarcación en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán. No se reportaron víctimas en ninguno de los incidentes, agregó. La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, explicó que un proyectil de origen desconocido impactó el viernes en el buque a 11 millas náuticas al noreste de Lima, Omán. El ataque dañó la sala de máquinas de la embarcación.

Según la agencia, el sábado se reportó un gran salpicadura y una explosión cerca de otro petrolero que navegaba a 21 millas náuticas al noroeste de la ciudad de Khasab.

Irán ha atacado repetidamente a buques que intentan transitar por el estrecho de Ormuz sin su autorización como parte de su conflicto con Estados Unidos.

Israel ataca Gaza tras anuncio de desarme de Hamás

Intensos ataques israelíes mataron al menos a dos personas el viernes por la noche en el centro de la Franja Gaza e hirieron a decenas más, según funcionarios de salud locales.

La ofensiva se produjo después de que Hamás confirmó antes en el día que se desarmará, en un posible avance para poner fin a la guerra en el sitiado enclave palestino, aunque todavía hay grandes obstáculos. Israel no ha comentado oficialmente el acuerdo de Hamás, que forma parte de un alto el fuego mediado por Estados Unidos anunciado el pasado octubre.

Ese acuerdo exigía que Hamás abandonara las armas y cediera el poder a una administración palestina independiente. Israel deberá retirarse del territorio, donde se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización.

En una publicación en X el viernes, el legislador israelí de extrema derecha Itamar Ben-Gvir calificó el acuerdo de “inaceptable” y dijo que las muertes en Gaza deben continuar. “Israel debe ganar”, afirmó.

Los ataques nocturnos en la Franja siguieron a órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los ataques.

The Associated Press está siguiendo el avance del plan de Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

En otras partes de la región

— Los hutíes obligaron a ocho barcos saudíes a desviar su ruta desde el estrecho de Bab el-Mandeb después de que los rebeldes respaldados por Irán anunciaran un bloqueo a la navegación saudí en ese punto. El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, indicó en un comunicado el viernes que las embarcaciones cambiaron de rumbo hacia el cabo de Buena Esperanza, rodeando África, para evitar el bloqueo.

— En el sur de Líbano, fuerzas israelíes provocaron explosiones el viernes para destruir una red de túneles subterráneos bajo el castillo de Beaufort, construido por los cruzados, que Israel afirma que había sido utilizada por miembros del grupo político-paramilitar Hezbollah como centro de mando. El castillo del siglo XII, también conocido como Al-Shaqif, fue tomado por fuerzas israelíes en mayo. Recientemente fue añadido a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO pese a las objeciones de Israel.

— El presidente de Líbano, Joseph Aoun, dijo que la campaña israelí envió “mensajes negativos” antes de las próximas conversaciones en Roma. Está previsto que equipos negociadores israelíes y libaneses se reúnan allí de nuevo para seguir afinando un plan según el cual Israel se retiraría del sur del país a cambio del desarme de Hezbollah.

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Madhani informó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP