Trump advierte de un "Día D económico" contra Irán, pero Teherán conoce bien las sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante una reunión con líderes tecnológicos en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, el 19 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

Con pocos detalles, el presidente Donald Trump anunció esta semana que Estados Unidos impondría a Irán un nivel de guerra económica y aislamiento “sin precedentes”, con el objetivo de obligar a sus dirigentes a ceder ante las exigencias de poner fin a su programa nuclear y reabrir por completo el crucial estrecho de Ormuz a los petroleros y buques gaseros.

Esto refleja la cruda realidad a la que se enfrenta Trump, con una guerra cada vez más impopular que no parece poder terminar y a pocos meses de unas elecciones legislativas de mitad de mandato decisivas que determinarán si su Partido Republicano mantiene el control del Congreso. Ya sea por desesperación o por estrategia, el presidente está reorientando el poder de Estados Unidos en poner a Irán de rodillas mediante una campaña acelerada de sanciones contra uno de los países más castigados económicamente del mundo.

La respuesta inmediata de los más belicistas frente a Irán han sido los elogios y un llamado a la paciencia mientras se pone en marcha la iniciativa. Otros analistas advierten que Trump se niega a aprender las lecciones de sus predecesores.

En una entrevista el jueves en la televisora CNBC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ofreció un pequeño adelanto de lo que podría suceder al amenazar con sanciones secundarias a naciones y empresas que hagan negocios con la República Islámica.

No concretó quienes serían los objetivos en esta próxima fase de la “Operación Furia Económica” del gobierno, que hasta ahora se había centrado en entidades e individuos que compran petróleo a Irán o realizan operaciones bancarias con el país. China e India, sin embargo, son grandes compradores de petróleo iraní.

“Si insisten en hacer negocios con ellos, entonces el Tesoro de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos desplegarán toda su potencia y fuerza contra ustedes”, advirtió Bessent. “Es hora de que nuestros aliados y el resto del mundo tomen una decisión”.

Algunos expertos ven “aguas inexploradas” que podrían obligar a Irán a ceder

A pesar de décadas de sanciones estadounidenses contra la República Islámica, el gobierno de Trump sostiene que es solo cuestión de tiempo y que golpear el objetivo económico adecuado llevaría a Teherán a su punto de quiebre.

Richard Goldberg, quien coordinó los esfuerzos para ejercer presión diplomática sobre Irán durante el primer mandato de Trump, afirmó que las consecuencias de los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes el año pasado, la guerra de este año y el bloqueo naval a sus puertos han creado la tormenta perfecta para una capitulación, algo que antes no existía.

“Creo que estamos viendo una estrategia, ya sea que tome poco o mucho tiempo, que busca en gran medida cambiar de manera fundamental el futuro del mundo al provocar el final de este régimen”, manifestó Goldberg, quien ahora trabaja en el centro de estudios conservador Foundation for Defense of Democracies en Washington.

“Les pido cautela a todos —incluyéndome a mí, que he trabajado en sanciones, que he trabajado en guerra financiera— para tener la humildad de admitir que estamos en aguas inexploradas”, agregó.

Goldberg indicó además que la decisión de esta semana de Emiratos Árabes Unidos —que antes era uno de los socios comerciales más importantes de Teherán— de suspender el comercio con la nación debido a un presunto ataque con misiles solo aislará aún más al gobierno.

Más allá del comercio de productos de fabricación nacional, los emiratíes habían ayudado al Teherán a absorber parte del impacto de las sanciones mediante su centro de reexportación.

Atacar a aliados y socios tiene un costo

Dado que casi la totalidad de los sectores energético, financiero y de transporte iraníes están ya afectados por las sanciones de la Casa Blanca, el objetivo de Trump parece ser aplicar sanciones secundarias a países —incluyendo aliados y socios— que no han cortado todos los vínculos con Teherán, para privar a la nación de cualquier ingreso que aún pudiera estar recibiendo.

En muchos sentidos, sería una reedición de la campaña de “máxima presión” del primer mandato de Trump, que se ha intensificado durante el segundo para incluir acciones militares.

Pero, como Trump y sus aliados descubrieron durante su primer etapa en el gobierno, hacer cumplir sanciones secundarias sin perjudicar los intereses de Estados Unidos y provocar medidas recíprocas puede ser complicado. Hubo numerosos casos en los que el gobierno otorgó exenciones, en especial a naciones que dependen del petróleo iraní para cubrir sus necesidades energéticas.

“La estrategia de Trump se basa ahora en apuntar directamente a Teherán al obstaculizar sus puntos de contacto y su acceso al sistema financiero formal y a la economía internacional”, explicó Behnam Ben Taleblu, director sénior del programa sobre Irán de FDD. “Esto requerirá que el tema de Irán sea más importante en las relaciones bilaterales de Estados Unidos con países de Europa y Asia”.

Irán no ve una “puerta abierta” al fin de las sanciones

Funcionarios y analistas iraníes han acusado al líder republicano estadounidense de dar bandazos con su último giro hacia la presión económica contra Teherán. Trump lleva tiempo ridiculizando a líderes anteriores que usaron las sanciones para limitar la capacidad del país de sufragar su desarrollo militar y nuclear.

En una publicación la semana pasada en X, Esmail Baghaei, vocero del Ministerio de Exteriores iraní, escribió que el patrón de Washington de refugiarse en las sanciones cuando no quiere impulsar la diplomacia ha demostrado ser inútil.

“Irán ha demostrado durante décadas que no se dejará estrangular por estos estribillos manidos”, sostuvo Baghaei. “El verdadero riesgo es que los políticos estadounidenses, aferrándose a este mal hábito, terminen estrangulando sus propias y últimas posibilidades de una salida menos humillante a una crisis creada por ellos mismos”.

Ali Vaez, director para Irán del International Crisis Group, dijo que la decisión del gobierno de Trump de llevar su propia política de “máxima presión” a nuevas cotas mediante la acción militar parece ignorar años de lecciones de política exterior de Estados Unidos que muestran que Teherán no responde bien a la presión.

Si acaso, afirma, la última campaña económica solo ha “endurecido la posición de Irán”.

“Creo que el punto ciego (de Trump) es el hecho de que lo único que el régimen iraní considera más peligroso que sufrir por las sanciones de Estados Unidos es rendirse a los términos de Estados Unidos”, comentó Vaez.

Además, señaló que el último año de diplomacia intermitente solo ha empeorado la dinámica ya frágil entre los adversarios de larga data, y agregó que la falta de confianza de las autoridades iraníes en Trump y en sus mediadores ha creado una base insostenible.

“Creen que incluso si capitulan ante los términos de Estados Unidos bajo coacción económica, Trump movería la portería y pediría más”, agregó. “Y este es realmente el problema fundamental: la presión sin una puerta abierta es un ejercicio de inutilidad”.

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Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee y Fatima Hussein en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP