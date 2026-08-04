Troy Melton amplía racha sin permitir carreras a 14 innings y Tigres arrollan 8-0 a Marineros

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El venezolano Gleyber Torres, de los Tigres de Detroit, anota tras conectar un jonrón de dos carreras ante los Marineros de Seattle, el martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/Eric Hiller) AP

Detroit (55-58) ha ganado cuatro encuentros seguidos y es uno de varios equipos que persiguen el último pasaje de comodín de la Liga Americana, al acercarse a 1 1/2 juegos de Cleveland. Seattle (55-59) ha perdido nueve de 13 compromisos y quedó a 3 1/2 juegos de Houston en el Oeste del Joven Circuito.

Los Tigres han anotado al menos ocho carreras en seis juegos consecutivos, empatados con la racha más larga de este tipo en la historia de la franquicia.

Melton (7-1) prolongó su racha de dominio desde que comenzó la temporada en la lista de lesionados. El derecho, que no ha permitido carreras en sus últimas 14 entradas, ponchó a cuatro, dio dos bases por bolas y permitió tres hits.

Mejoró su efectividad a 1,58 en 12 aperturas. No permitió que ningún bateador de Seattle avanzara más allá de la segunda base.

Los Tigres se fueron al frente en la tercera entrada. Con dos outs, Riley Greene conectó un rodado al campocorto Colt Emerson, quien hizo un mal tiro a primera, lo que permitió que entrara una carrera. Keith siguió con su sencillo al jardín derecho que puso el encuentro 3-0.

Greene conectó un jonrón en la quinta contra Emerson Hancock (6-6), quien permitió cuatro carreras (tres limpias) en seis entradas.

El dominicano Seranthony Domínguez permitió cuatro carreras al conseguir apenas un out en su debut con los Marineros. Concedió un jonrón de dos carreras del venezolano Gleyber Torres y un cuadrangular solitario de Dillon Dingler en la novena. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP