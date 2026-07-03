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Trout espera volver de una lesión con Angelinos la próxima semana antes del Juego de Estrellas

ANAHEIM, Calif. (AP) — Mike Trout cree que puede regresar la próxima semana de una lesión en el tendón de la corva con los Angelinos de Los Ángeles, lo que le daría tiempo suficiente para estar listo para el Juego de Estrellas en Filadelfia este mes.

Trout está fuera desde el 17 de junio, cuando se distendió el tendón de la corva derecho mientras corría las bases contra Arizona.

Realizó su rutina habitual previa al juego el viernes antes de que los Angelinos abrieran una serie contra los Medias Rojas de Boston, y espera batear en el campo este fin de semana.

Trout manifestó que es optimista sobre jugar a comienzos de la próxima semana, y el mánager Kurt Suzuki no lo contradijo.

“Se ve bien. Lo vi hoy cuando recién llegué. Estaba entrenando. Obviamente estuvo en el viaje, haciendo lo suyo. Está muy cerca. Muy, muy cerca”, comentó Suzuki.

Trout, de 34 años, aún no ha sido seleccionado oficialmente para el Juego de Estrellas en el Citizens Bank Park, pero se espera que el dos veces Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas sea elegido como titular en los jardines de la Liga Americana, lo que sería su décimo segunda convocatoria al Juego de Estrellas.

El honor sería particularmente especial este año para Trout, quien creció a 40 millas de Filadelfia, en Millville, Nueva Jersey.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana no ha participado en las festividades del Juego de Estrellas desde 2019.

No pudo jugar por lesión después de ser seleccionado entre 2021 y 2023, y se lesionó la rodilla al inicio de la temporada 2024 antes de no ser seleccionado el año pasado.

Trout se ha recuperado y se ha mantenido mayormente saludable esta temporada para los Angelinos, que ocupan el último lugar, con un OPS de .866 —el mejor del equipo, además de 17 jonrones y 36 carreras impulsadas en 74 juegos.

Afirmó la semana pasada que probablemente no participaría en el Derby de Jonrones mientras intenta mantenerse saludable. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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