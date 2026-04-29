Tropas paquistaníes destruyen puestos talibanes afganos en medio de crecientes tensiones

Dos funcionarios de seguridad manifestaron que Pakistán también atacó escondites de los talibanes paquistaníes cerca de la localidad de Chaman, en la provincia suroccidental de Baluchistán. Un día antes, un proyectil de mortero disparado por los talibanes afganos impactó una casa allí, matando a un civil e hiriendo a otros dos. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a informar a los medios.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, afirmó que las fuerzas paquistaníes habían frustrado las “intenciones maliciosas” de los milicianos mediante una acción oportuna, y añadió que estaban dando una “respuesta adecuada” a la agresión.

Los acontecimientos se produjeron dos días después de que funcionarios afganos dijeran que morteros y misiles disparados desde Pakistán alcanzaron una universidad y viviendas en el noreste de Afganistán, matando a siete personas e hiriendo al menos a 85.

Pakistán ha negado haber atacado una universidad o haber llevado a cabo cualquier agresión de ese tipo.

Según la agencia humanitaria de la ONU, las hostilidades entre Afganistán y Pakistán han continuado en las últimas semanas con menor intensidad tras las conversaciones entre ambos países celebradas en China.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU indicó que bombardeos periódicos este mes, incluidos proyectiles de mortero disparados hacia territorio afgano del 19 al 21 de abril, dañaron una escuela y un centro de salud en la provincia afgana de Kunar. Su informe señaló que fuego de mortero y ataques aéreos el lunes en la ciudad de Asadabad y en los distritos de Sarkani y Marawara, en Kunar, presuntamente mataron al menos a siete personas e hirieron a 79.

El informe añadió que también resultó dañada infraestructura, incluida una estación de combustible en la zona de Yargul de Asadabad, parte de un ala de alojamiento estudiantil de la Universidad de Kunar, la Dirección de Peregrinación y Asuntos Religiosos, y un centro de rehabilitación de drogas.

Funcionarios afganos y paquistaníes se reunieron en el oeste de China a principios de abril y acordaron no intensificar su conflicto y “explorar una solución integral”, había dicho el gobierno de China tras mediar en las conversaciones.

Pakistán ha registrado un aumento de ataques en los últimos años, muchos reivindicados por los talibanes paquistaníes.

Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a milicianos que llevan a cabo ataques dentro de Pakistán, especialmente los talibanes paquistaníes conocidos como Terik-e-Talibán-Pakistán o TTP. El grupo es independiente, pero aliado de los talibanes afganos, que tomaron el control de Afganistán en 2021 tras la retirada de tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.

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La corresponsal Elena Becatoros en Atenas contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP