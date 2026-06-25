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Tropas israelíes matan a tiros a un palestino en la Cisjordania ocupada

SARTA, Cisjordania (AP) — Fuerzas israelíes mataron a tiros a un hombre palestino dentro de su casa en la Cisjordania ocupada, afirmó un familiar el jueves. El ejército israelí confirmó el tiroteo y sostuvo que el hombre había arrojado objetos a los soldados.

Palestinos entierran el cuerpo de Mustafa al-Khatib, abatido por soldados israelíes la aldea de Sarta, Cisjordania, el 25 de junio del 2026. (AP foto/Majdi Mohammed)
Palestinos entierran el cuerpo de Mustafa al-Khatib, abatido por soldados israelíes la aldea de Sarta, Cisjordania, el 25 de junio del 2026. (AP foto/Majdi Mohammed) AP

Mustafa Al-Khatib, de 32 años, fue hallado muerto en su dormitorio en la aldea cisjordana de Sarta, a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de Jerusalén. Los soldados habían derribado la puerta principal, según el primo de Al-Khatib, Amin Al-Khatib.

“Entré a la casa. Habían roto la puerta", relató Amin. "Él estaba tendido en su dormitorio. ... Lo encontramos en el suelo”.

El ejército israelí indicó que estaba operando en la zona cuando un hombre comenzó a arrojar objetos a los soldados. Señaló que los uniformados dispararon tiros de advertencia antes de apuntar al hombre.

Imágenes de video desde el interior de la casa mostraron armarios revueltos y manchas de sangre en el suelo.

El Ministerio de Salud palestino en Ramala señaló en un comunicado que la muerte de Al-Khatib elevó a 72 el número de palestinos muertos en Cisjordania desde el comienzo del año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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