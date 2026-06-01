Tristan Gray sacude grand slam y los Mellizos frenan su mala racha con un 9-4 sobre Medias Blancas

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Tristan Gray, de los Mellizos de Minnesota, celebra después de batear un grand slam contra los Medias Blancas de Chicago durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 1 de junio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Los Mellizos cortaron una racha de cinco derrotas al hilo. A los Medias Blancas se les frenó una seguidilla de cinco triunfos.

El batazo de Gray, de 384 pies por encima de la barda del jardín derecho —su segundo grand slam en las Grandes Ligas y el primero desde el juego inaugural en casa de los Mellizos el 3 de abril— le dio a Minnesota una ventaja de 5-1 que no volvió a perder.

Trevor Larnach pegó un sencillo productor en la primera para poner a los Mellizos en la pizarra. Austin Martin y el boricua Victor Caratini añadieron sencillos productores de una carrera en la quinta, antes de que Luke Keaschall y Gray remolcaran una carrera cada uno con elevados de sacrificio para ampliar la ventaja de Minnesota a 9-4.

Joe Ryan (4-3) permitió cuatro carreras con ocho hits en seis entradas y ponchó a nueve. Travis Adams permitió dos carreras en la novena antes de asegurar el triunfo.

El cubano Miguel Vargas conectó dos jonrones por los Medias Blancas. Pegó un par de cuadrangulares de dos carreras, en la tercera y la novena, y terminó de 5-3 con cuatro carreras impulsadas.

David Sandlin (1-1) cargó con su primera derrota del año, al permitir ocho carreras con ocho hits en cuatro entradas y ponchó a cuatro.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP