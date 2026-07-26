Tripulación espacial de EEUU y Rusia aterriza a salvo en Kazajistán tras 8 meses en la EEI

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El astronauta de la NASA Chris Williams y sus compañeros rusos Sergei Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev tocaron tierra en su Soyuz MS-28, que aterrizó suavemente amortiguado por paracaídas en una zona designada al sureste de Dzhezkazgan.

Su estancia de 241 días en el puesto avanzado en órbita fue la primera misión espacial para Williams y Mikaev y la segunda para Kud‑Sverchkov.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP