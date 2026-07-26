americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tripulación espacial de EEUU y Rusia aterriza a salvo en Kazajistán tras 8 meses en la EEI

MOSCÚ (AP) — Una tripulación espacial de Estados Unidos y Rusia aterrizó sin contratiempos en las estepas de Kazajistán el domingo tras una estancia de ocho meses en la Estación Espacial Internacional.

El astronauta de la NASA Chris Williams y sus compañeros rusos Sergei Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev tocaron tierra en su Soyuz MS-28, que aterrizó suavemente amortiguado por paracaídas en una zona designada al sureste de Dzhezkazgan.

Su estancia de 241 días en el puesto avanzado en órbita fue la primera misión espacial para Williams y Mikaev y la segunda para Kud‑Sverchkov.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

orlando figueroa asume el 100% de la gestion de roman pizza mataro

Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Destacados del día

Díaz-Canel aparece con sombrero y guayabera en Pinar del Río mientras ya se agrava la crisis tabacalera cubana

Díaz-Canel aparece con sombrero y guayabera en Pinar del Río mientras ya se agrava la crisis tabacalera cubana

OTRO GOLPE DIRECTO AL RÉGIMEN: EEUU sanciona al ministro de Salud y a nueve estructuras económicas

OTRO GOLPE DIRECTO AL RÉGIMEN: EEUU sanciona al ministro de Salud y a nueve estructuras económicas

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter