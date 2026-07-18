Triplete de Saka da 3er sitio del Mundial a Inglaterra, que vence 6-4 a Francia en un partido loco

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Bukayo Saka, de Inglaterra, celebra luego de anotar el cuarto tanto de su selección ante Francia en el duelo por el tercer puesto del Mundial, el sábado 18 de julio de 2026 en Miami Gardens, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Mbappé tomó además la delantera sobre el astro argentino en la lucha por el Botín de Oro, al marcar un par de tantos en la segunda mitad.

Fue el partido con mayor número de goles en un Mundial desde que Hungría trituró a El Salvador por 10-1 en 1982. Los 10 goles fueron la mayor cantidad jamás anotada en un partido por el tercer puesto.

Saka marcó a los 37 minutos y en el tiempo añadido de la primera parte, y aportó su tercer gol de penalti a los 87. Logró así su segundo triplete con Inglaterra.

El equipo de los Tres Leones contó también con goles de Declan Rice y Ezri Konsa para irse al descanso con una ventaja de 4-0 y asegurar su mejor puesto en un Mundial desde que ganó su único título en 1966.

El inglés Jude Bellingham cerró el marcador en el octavo minuto del tiempo añadido de la segunda parte, consiguiendo así su séptimo gol del torneo.

Mbappé alcanzó los 22 goles en su carrera mundialista, uno más que Messi. El delantero estelar finalizó este Mundial con 10 goles, dos más que Messi en la lucha por el Botín de Oro, que se otorga al máximo goleador del torneo.

Sin embargo, Messi tendrá una oportunidad más este domingo, en la final contra España. Bradley Barcola y Ousmane Dembélé también marcaron para Francia. ___ Vea más cobertura de la Copa del Mundo de AP aquí FUENTE: AP