El guardia de los Bulls de Chicago, Josh Giddey, izquierda, penetra ante el guardia de los Nuggets de Denver, Jamal Murray (27), durante el primer cuarto de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de noviembre de 2026, en Chicago. (Foto AP/Jessie Alcheh) AP

Buddy Hield anotó 33 puntos por los Bulls, diezmados por las bajas, y Josh Giddey se recuperó de haber sido enviado a la banca en el cuarto periodo el viernes con 23 puntos, 14 rebotes y un récord personal de 22 asistencias. Es el primer jugador de los Bulls con más de 20 asistencias en un partido desde 1985 y el primero con un juego de 20 puntos/20 asistencias desde el 6 de diciembre de 1969, cuando Clem Haskins tuvo 23 puntos y 21 asistencias contra Boston.